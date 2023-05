Про це він написав у Twitter.

“Я радий вітати Лінду Яккаріно як нову СЕО Twitter. Відтепер вона нестиме відповідальність за бізнес-операції, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту і нових технологіях. З нетерпінням очікую співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, універсальний додаток”, – йдеться у дописі.

Своєю чергою, Яккаріно прокоментувала своє нове призначення і зізналася, що її надихає бачення власника соцмережі Ілона Маска щодо створення “яскравішого майбутнього, тому вона охоче допоможе трансформувати платформу”.

Thank you @elonmusk!



I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76

— Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023