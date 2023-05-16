Бізнесмен та власник Twitter Ілон Маск повідомив, що новою генеральною директоркою його соціальної мережі стане Лінда Яккаріно.

Про це він написав у Twitter.

“Я радий вітати Лінду Яккаріно як нову СЕО Twitter. Відтепер вона нестиме відповідальність за бізнес-операції, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту і нових технологіях. З нетерпінням очікую співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, універсальний додаток”, – йдеться у дописі.

Своєю чергою, Яккаріно прокоментувала своє нове призначення і зізналася, що її надихає бачення власника соцмережі Ілона Маска щодо створення “яскравішого майбутнього, тому вона охоче допоможе трансформувати платформу”.

Thank you @elonmusk!



I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76 — Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023

ДОВІДКОВО. До приходу у Twitter Яккаріно обіймала посаду глави відділу глобальної реклами та партнерства американського конгломерату у сфері ЗМІ та розваг NBCUniversal. До компанії маркетологиня долучилася в 2011 році.

У її обов’язки на попередньому місці праці входили управління та монетизація мереж, цифровими і потоковими платформами, розвиток партнерства і зв’язки з клієнтами. Вона стежила за всіма глобальними, національними й місцевими рекламними продажами, маркетингом, партнерством, рекламними технологіями тощо.

“Яккаріно вдалося реорганізувати рекламний бізнес NBCUniversal у 21 столітті. Завдяки оригінальному підходу вона встановила нові стандарти на ринку, оскільки конкуренти наслідують її приклад”, – йдеться на сторінці нової гендиректорки Twitter в LinkedIn.

Нагадаємо, що 12 травня мільярдер та винахідник Ілон Маск повідомив, що через декілька тижнів залишить посаду генерального директора соцмережі Twitter, власником якої він став восени 2022 року.