Про це він написав у Twitter.
“Я радий вітати Лінду Яккаріно як нову СЕО Twitter. Відтепер вона нестиме відповідальність за бізнес-операції, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту і нових технологіях. З нетерпінням очікую співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, універсальний додаток”, – йдеться у дописі.
Своєю чергою, Яккаріно прокоментувала своє нове призначення і зізналася, що її надихає бачення власника соцмережі Ілона Маска щодо створення “яскравішого майбутнього, тому вона охоче допоможе трансформувати платформу”.
Thank you @elonmusk!
I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76
— Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023
ДОВІДКОВО. До приходу у Twitter Яккаріно обіймала посаду глави відділу глобальної реклами та партнерства американського конгломерату у сфері ЗМІ та розваг NBCUniversal. До компанії маркетологиня долучилася в 2011 році.
У її обов’язки на попередньому місці праці входили управління та монетизація мереж, цифровими і потоковими платформами, розвиток партнерства і зв’язки з клієнтами. Вона стежила за всіма глобальними, національними й місцевими рекламними продажами, маркетингом, партнерством, рекламними технологіями тощо.
“Яккаріно вдалося реорганізувати рекламний бізнес NBCUniversal у 21 столітті. Завдяки оригінальному підходу вона встановила нові стандарти на ринку, оскільки конкуренти наслідують її приклад”, – йдеться на сторінці нової гендиректорки Twitter в LinkedIn.
Нагадаємо, що 12 травня мільярдер та винахідник Ілон Маск повідомив, що через декілька тижнів залишить посаду генерального директора соцмережі Twitter, власником якої він став восени 2022 року.
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