Компанія винахідника Ілона Маска Neuralink заявила про розробку спеціальних мозкових імплантів, які дозволяють транслювати музику за допомогою спеціальних чіпів. Це дозволить не носити навушники.

Про це сказано на офіційному сайті компанії.

Трансляція музики – перша функція мозкових чіпів. Друга – можливість позбутися від таких захворювань, як шизофренія і деменція (форма склерозу).

Компанія Neuralink була створена Маском в 2016 році.

У 2019 Маск розповідав про те, що компанія займається розробкою певного інтерфейсу мозок-комп’ютер, щоб допомогти людям із захворюваннями головного мозку.

Після цього в Мережі повідомили про розробку таких чіпів, мета яких – допомогти людям з неврологічними і моторними розладами. З їх допомогою збираються допомогти людям боротися з депресією.

Маск розповів, що імплантація чіпа від Neuralink буде такою ж простою, як лазерна хірургія ока. На вигляд чіп буде схожий на швейну машинку, яка “прошиває мозок і встановлює чіп на якусь певну глибину для інтеграції з нейронами”.