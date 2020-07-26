Про це сказано на офіційному сайті компанії.
Трансляція музики – перша функція мозкових чіпів. Друга – можливість позбутися від таких захворювань, як шизофренія і деменція (форма склерозу).
Компанія Neuralink була створена Маском в 2016 році.
У 2019 Маск розповідав про те, що компанія займається розробкою певного інтерфейсу мозок-комп’ютер, щоб допомогти людям із захворюваннями головного мозку.
Після цього в Мережі повідомили про розробку таких чіпів, мета яких – допомогти людям з неврологічними і моторними розладами. З їх допомогою збираються допомогти людям боротися з депресією.
Маск розповів, що імплантація чіпа від Neuralink буде такою ж простою, як лазерна хірургія ока. На вигляд чіп буде схожий на швейну машинку, яка “прошиває мозок і встановлює чіп на якусь певну глибину для інтеграції з нейронами”.
- Голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що люди в Україні народжуються з чіпом на вусі.