Презентація відбулася напередодні.

Цей чіп (Link) розміром з монету. Його можна імплантувати в мозок, при цьому не залишивши зовнішніх слідів. Маск показав, як він може зчитувати дані про активність мозку свині. Технологія пов’язує мозок з комп’ютером.

Імплант чіпа вживили двом піддослідним свиням. Одну з них показали присутнім на презентації. Вони стежили за тим, як зчитується інформація в режимі реального часу. Але інтерпретувати ці результати поки неможливо. Очікується, що мозок людини надсилатиме сигнали чіпу, і це зображатиметься на моніторі комп’ютера.

Для передачі інформації використовується стандарт Bluetooth. Керувати чіпом можна буде за допомогою телефону. Незабаром випустять застосунок.

Маск порівняв розроблений чіп з аксесуарами для спорту і здоров’я від корпорації Fitbit, тільки “в вашому черепі”.

Процес імплантації чіпа займає близько години за допомогою спеціального робота.

Робот вирізає в черепі невеликий отвір і підключає чіп за допомогою спеціальних ниток до поверхні мозку.

Після установки чіп ховається в черепі та стає непомітний зовні.

Маск сказав, що сам міг би носити чіп, а про це ніхто б не дізнався.

За його словами, операцію можна провести без анестезії. Подальший медичний супровід також не знадобиться.

Якщо виникне таке бажання або потреба — чіп можна буде без проблем видалити. При цьому, це ніяк не вплине на функції нервової системи.

Одній з піддослідних свиней видалили чіп. Нічого не змінилось. Вона продовжила жити як раніше.

Але Маск не уточнив — що станеться з отвором в черепі, через який імплантували чіп. Тобто, чи заросте він самотужки.

Один з “мінусів” чіпа — ого потрібно заряджати. Це зробити нескладно. Маск показав бездротову магнітну зарядку. Вона схожа на ту, яку використовують для годинників Apple Watch. Повного заряду вистачить на один день роботи. Зарядити на 100% можна за ніч. Тобто спати доведеться з зарядкою на голові.

Варто зазначити, що чіп Link – це друга ітерація технології Neuralink.

Для чого потрібен чіп Link

Серед можливостей чіпа — трансляція музики прямо в мозок.

Також — управління іграми, наприклад, Starcraft, за допомогою сили думки.

У чіп вбудовано різні датчики: гіроскоп, температурний сенсор, датчик тиску. Всі дані будуть зображені в спеціальному додатку на смартфоні, а також — на комп’ютері.

У перспективі, чіп зможе на якомусь рівні чіп буде взаємодіяти з пам’яттю людини. Маск зазначив, що це буде схоже на фрагмент сюжету в другому епізоді першого сезону “Чорного дзеркала”.

“Я думаю в майбутньому ви зможете зберігати і програвати спогади. Це, звичайно, звучить більше як серія “Чорного дзеркала”, але я думаю вони досить добре пророкують. Ви зможете вивантажити, зберегти і зробити резервну копію спогадів, а також відновити спогади. І в підсумку ви зможете завантажити їх в нове тіло або в роботіло. Майбутнє буде дивним”, – поділився планами Маск.

Також він нагадав, що спочатку чіп планували розробити з метою розв’язувати проблеми в роботі мозку, щоб подолати певні захворювання. Наприклад, це втрата пам’яті в старості, інсульти, паралічі та хвороба Альцгеймера.

Технічні особливості нового чіпа від Neuralink

У чіпі Link оптимізували технологію в порівнянні з торішньою версією. Кількість електродів для передачі інформації зменшили майже в три рази: з 3072 до 1024. Пристрій виконано за 6-нанометровим техпроцесом.

Для сторонніх розробників випустять API.

Головне досягнення компанії в цьому аспекті — створення гнучких ниток, які приєднуються до мозку і дозволяють зчитувати дані.

Як будуть тестувати Neuralink

На сьогодні випробування на людях не проводилися.

В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вже назвали пристрій “проривним”, а також зазначили, що перші тести безпеки чіпа показали максимальні бали.

Тепер готуються клінічні випробування, які можуть стартувати вже у 2020 році.

Першими волонтерами стануть пацієнти з важкими ушкодженнями спинного мозку. На невеликій кількості пацієнтів переконаються, що технологія є безпечною та ефективною.

Скільки коштуватиме чіп Link

Про конкретну ціну чіпа і вартість його імплантації в мозок поки не говорять. Очікується, що перша партія буде дорогою, але з часом вартість зменшуватиметься, поки не становитиме кілька тисяч доларів.

Маск зазначив, що вартість імплантації чіпа буде приблизно такою ж, як операція з лазерної корекції зору.