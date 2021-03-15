Про це пише The Verge.

Маск заявив, що з 15 березня він носить “титул” Technoking of Tesla. Компанія сповістила про це Комісію з цінних паперів і бірж США.

Крім того, фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн тепер носить “звання” Master of Coin – “майстра монети”. Такий титул носили скарбники в серіалі “Гра престолів”.

Маск і Кіркхорн збережуть свої посади, але тепер в документах до них будуть додані відповідні титули. Сам інженер поки не повідомив, з чим пов’язане таке рішення.

Ілон Маск відомий своєю любов’ю до жартів. Наприклад, влітку 2020 року на офіційному сайті Tesla в продаж надійшли спортивні червоні атласні шорти по $69,42.

Крім того, в лютому цього року інженер повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюта Dogecoin, ніж підвищив її акції Dogecoin на 75%.