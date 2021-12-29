Про це свідчать документи, що подані до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).
Засновник і гендиректор Tesla Ілон Маск продав ще 934 090 акцій компанії на загальну суму в $1,02 млрд.
Згідно з даними SEC Маск реалізував опціони на купівлю 1,6 млн паперів за ціною $6,24.
Довідка. Tesla – найдорожчий з усіх світових автовиробників, капіталізація компанії становить понад $1 трлн. 8 листопада 2021 року винахідник запустив опитування у Twitter, пообіцявши продати 10% акцій Tesla, які йому належать, якщо це підтримає більшість учасників опитування. Він почав розпродувати папери через необхідність сплачувати високі податки. Термін дії опціонів, які Маск отримав у 2012 році, спливає у серпні 2022 року.
- У листопаді 2021 повідомлялося, що Ілон Маск продав акції компанії Tesla на 7 млрд доларів США за тиждень.
- Нагадаємо, у голосуванні Ілона Маска щодо продажу 10% акцій Tesla майже 58% підтримали таку ініціативу.
- У вересні Маск став багатшим на 3,8 млрд доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 млрд доларів.
- У жовтні Президент США Джо Байден запропонував підвищити рівень соціальних послуг для населення, які можна буде отримати безплатно, а для цього потрібні додаткові кошти. Аби знайти їх – він пропонував підвищити податки для найбагатших – власників мільярдних статків. Ілон Маск тоді зауважив, що “за маскою податків для мільярдерів” насправді йдеться про посягання на можливості середньостатистичного інвестора.
- Пізніше стало відомо, що Маск має сплатити понад $11 млрд податків. Це може стати рекордним платежем за всю історію Сполучених Штатів.