Американський винахідник та підприємець Ілон Маск продав 934 090 акцій автовиробника Tesla на суму понад $1 мільярд. З початку продажу акцій та реалізації опціонів минулого місяця Маск реалізував понад 22,8 млн опціонів, тобто весь транш, який спливає у серпні 2022 року.

Про це свідчать документи, що подані до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

Засновник і гендиректор Tesla Ілон Маск продав ще 934 090 акцій компанії на загальну суму в $1,02 млрд.

Згідно з даними SEC Маск реалізував опціони на купівлю 1,6 млн паперів за ціною $6,24.

Довідка. Tesla – найдорожчий з усіх світових автовиробників, капіталізація компанії становить понад $1 трлн. 8 листопада 2021 року винахідник запустив опитування у Twitter, пообіцявши продати 10% акцій Tesla, які йому належать, якщо це підтримає більшість учасників опитування. Він почав розпродувати папери через необхідність сплачувати високі податки. Термін дії опціонів, які Маск отримав у 2012 році, спливає у серпні 2022 року.