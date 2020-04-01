Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.
“У нас є додаткові і схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіонах доставки Tesla. Пристрої та доставка безкоштовні”, – йдеться в повідомленні.
При цьому, за словами Маска, є одна умова, що апарати ШВЛ повинні бути відразу ж встановлені і включені там, де в них є термінова необхідність, “а не зберігатися на складі”.
Нагадаємо, Маск досить скептично ставився до пандемії коронавірусу. Зокрема, він писав у Twitter, що “коронавірусна паніка – це тупо”. Дане зауваження тоді обурило користувачів Мережі.
Крім того, підприємець стверджував, що діти несприйнятливі до інфекції і виступав проти закриття заводу Tesla в США.
- Раніше Ілон Маск пообіцяв відновити роботу закритої фабрики у Нью-Йорку, щоб розпочати там виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів.