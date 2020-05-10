Підприємець і засновник Tesla та Space X Ілон Маск назвав американського економіста, професора і ексміністра праці Роберта Райха "ідіотом".

Перепалка сталася в соцмережі Twitter.

Так, Райх висловив невдоволення тим, що Маск подав до суду на округ Аламеда, де розташована одна з фабрик Tesla, і загрожує перенести виробництво в інший штат, якщо йому не дозволять відкрити завод під час карантину.

“Ілон Маск загрожує позбавити людей робочих місць, якщо йому не дозволять ризикувати їхнім здоров’ям. Капіталізм в гіршому своєму прояві”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Маск, в свою чергу, прокоментував слова Райха, обізвавши його російською мовою “ідіотом”.