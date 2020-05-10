Перепалка сталася в соцмережі Twitter.
Так, Райх висловив невдоволення тим, що Маск подав до суду на округ Аламеда, де розташована одна з фабрик Tesla, і загрожує перенести виробництво в інший штат, якщо йому не дозволять відкрити завод під час карантину.
“Ілон Маск загрожує позбавити людей робочих місць, якщо йому не дозволять ризикувати їхнім здоров’ям. Капіталізм в гіршому своєму прояві”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.
Маск, в свою чергу, прокоментував слова Райха, обізвавши його російською мовою “ідіотом”.
- Раніше Ілон Маск втратив $ 14 млрд від вартості акцій компанії після того, як написав у Twitter, що їх ціна занадто висока.