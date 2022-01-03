Минулого тижня американський винахідник та підприємець Ілон Маск розлютив своїх шанувальників черговим твітом. Користувачі мережі не оцінили жарт гендиректора Tesla та SpaceX і звинуватили його у пропагуванні антивакцинаторства.

Відповідний мем Ілон Маск запостив у Twitter, передає видання Futurism.

Твіт Маска зображає двох персонажів. Одному з котрих, очевидно ввели надвелику кількість вакцини, ймовірно, від COVID-19, і він носить маску з QR-кодом на голові. Інший — мем “Так Чад”, персонаж, котрий часто виступає як голос розуму. Спливаюча підказка показує, що обидва персонажі думають: “Чому вони ще не мертві?”.

Твіт, який, здається, дає рівну основу для за- та антиваксових думок, одразу викликав шквал гніву від шанувальників.

“Очевидно, це фігня проти вакса”, — написав один із користувачів.

Хтось із користувачів засумнівався в об’єктивності винахідника.

“По-перше, невакциновані дійсно вмирають. Тоді як мем зображає вакцинатора як наркомана. Це не рівне ставлення до vaxxers і anti-vaxers, це явно антивакс”, – зазначають інші.

Публікація зібрала понад 1000 коментарів.

Багато шанувальників Ілона Маска були щиро засмучені його нібито антиваксовими переконаннями та звинуватили підприємця у безвідповідальному ставленні до поширення інформації.