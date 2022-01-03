Відповідний мем Ілон Маск запостив у Twitter, передає видання Futurism.
Твіт Маска зображає двох персонажів. Одному з котрих, очевидно ввели надвелику кількість вакцини, ймовірно, від COVID-19, і він носить маску з QR-кодом на голові. Інший — мем “Так Чад”, персонаж, котрий часто виступає як голос розуму. Спливаюча підказка показує, що обидва персонажі думають: “Чому вони ще не мертві?”.
Твіт, який, здається, дає рівну основу для за- та антиваксових думок, одразу викликав шквал гніву від шанувальників.
“Очевидно, це фігня проти вакса”, — написав один із користувачів.
Хтось із користувачів засумнівався в об’єктивності винахідника.
“По-перше, невакциновані дійсно вмирають. Тоді як мем зображає вакцинатора як наркомана. Це не рівне ставлення до vaxxers і anti-vaxers, це явно антивакс”, – зазначають інші.
Публікація зібрала понад 1000 коментарів.
Багато шанувальників Ілона Маска були щиро засмучені його нібито антиваксовими переконаннями та звинуватили підприємця у безвідповідальному ставленні до поширення інформації.
- Нагадаємо, на початку епідемії Ілон Маск відмовився закривати завод Tesla. Пізніше він відмовився отримати вакцину, перед тим без пояснення змінивши власну позицію. Пізніше він опублікував, а потім видалив мем про Білла Гейтса, який використовує вакцину для поширення контролю над розумом.
- Раніше повідомлялось, що генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск просуває нову хвилю скептицизму і теорій змови щодо коронавірусу. Тоді у Vice зазначили, що безвідповідальні твіти Маска – нормальне явище. Маск і раніше користувався своєю популярністю, щоб нацькувати своїх шанувальників на критиків, обговорити теорії змови та називати заходи у боротьбі з коронавірусом “фашистськими”. Раніше в цьому році Маск змусив робочих Tesla повернутися на завод, всупереч забороні уряду. Він сказав, що коронавірус зникне до кінця квітня, але він нікуди не подівся.
- Маск досить скептично ставився до пандемії коронавірусу. Зокрема, він писав у Twitter, що “коронавірусна паніка – це тупо”. Дане зауваження тоді обурило користувачів Мережі.