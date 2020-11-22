Гендиректор SpaceX Ілон Маск розповів, що перші поселенці на Марсі будуть жити в будинках, схожих на скляні куполи.

Про це Маск повідомив під час спілкування з користувачем Astronomiaum в Twitter.

За словами Маска, для того, щоб побудувати місто на Марсі, люди спочатку повинні будуть жити в “скляних куполах”.

Зрештою, Червону планету можна “тераформувати, щоб підтримувати життя, таке як Земля”, написав Маск. За його словами, цей процес буде “занадто повільним, щоб мати значення при нашому житті”.

Все почалося зі згадки користувачем Astronomiaum про те, як у 2017 році Маск заявив, що хотів би встигнути за своє життя відвідати Марс. А також про намір заселити планету більш ніж мільйоном людей до 2050 року.

“Чи можливо це, Ілон?” – запитав користувач. “Так, дійсно!” – відповів Маск португальською мовою.

Його співрозмовник поцікавився: “Чи буде Марс тераформовано, коли туди прибудуть перші колоністи, або SpaceX розробить інший варіант, щоб вони могли там вижити”.

Тераформування – зміна кліматичних умов планети, супутника або ж іншого космічного тіла для приведення атмосфери, температури і екологічних умов у стан, придатний для проживання земних тварин і рослин.

“Спочатку життя в скляних куполах. А в кінцевому підсумку – тераформування для підтримки життя, як на Землі”, – сказав Маск.

У 2015 році Маск обговорював побудову міста на Марсі після успішної посадки ракети SpaceX. Довгострокова мета NASA – відправити пілотований політ на Марс у 2030-х роках.

У червні 2017 року Маск опублікував доповідь про “перетворення людства в багатопланетний вид”, в якому викладаються плани щодо проживання на Марсі до 1 мільйона землян.

Після того, як його компанія SpaceX отримала від NASA офіційну сертифікацію на перевезення астронавтів на Міжнародну космічну станцію на початку цього місяця, яку Маск назвав “великою честю”, голова SpaceX сказав, що це вселяє впевненість в “поверненні на Місяць, політ на Марс, що в кінцевому підсумку допоможе людству стати багатопланетним видом”.