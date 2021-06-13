Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу буде використовуватися чиста енергія.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

“Коли буде підтвердження використання майнерами розумної частки (близько 50%) чистої енергії з позитивною тенденцією в майбутньому, Tesla відновить роботу з біткоїнами”, – заявив підприємець.

Він також додав, що Tesla продала тільки близько 10% своїх запасів криптовалюти, щоб “підтвердити, що біткоїни можна легко ліквідувати без зміни ринку”.

Раніше Ілон Маск опублікував мем про розставання, підписавши “біткоїни” і додавши розбите серце, після якого ціна криптовалюта впала на $3 тис. до $36,5 тис.

Варто зазначити, що твіти і заяви Ілона Маска останнім часом суттєво впливають на котирування Bitcoin. Наприклад, у січні цього року він спровокував ріст курсу Bitcoin, додавши до опису свого облікового запису хештег #bitcoin.

А в травні курс Bitcoin впав після заяви Маска, що Tesla не буде продавати автомобілі за біткойни через побоювання з приводу зміни клімату.

Співзасновник криптографічного агрегатора даних і аналітичного сайту CoinGecko Боббі Онг у коментарі Reuters висловив думку, що такі пости Ілона Маска є тролінгом.

Bitcoin, на який припадає понад 40% світового криптовалютного ринку, переживає важкий місяць. У травні ціни на цю криптовалюту впали приблизно на 36%, що є найгіршим щомісячним показником з вересня 2011 року.