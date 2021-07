Про це повідомляє видання ВВС.

Автор книги про Маска – Тім Хіггінс (Tim Higgins), журналіст видання The Wall Street Journal. Він описав суть розмови між Маском та нинішнім гендиректором Apple Тімом Куком у 2016 році.

Тоді Кук та Маск нібито обговорювали можливість придбання компанії Apple компанією Tesla. При цьому, Маск казав, що хоче стати її гендиректором. Кук начебто погодився на пропозицію щодо продажу компанії, але різко й грубо відмовив Маску щодо ідеї стати гендиректором. На цьому розмова припинилася.

Напередодні Маск розповів, що такої розмови ніколи не було.

“Кук та я ніколи не розмовляли та не писали один одному”, – стверджує Маск.

За його словами, ідея придбати Apple у нього дійсно була, але Кук відмовився зустрічатись.

Кук також відповів, що ніколи не розмовляв з Маском.

“Ви знаєте, я ніколи не розмовляв з Ілоном, хоча я в захваті від компанії, яку він побудував”, – прокоментував Кук.

Загалом, Маск стверджує, що в цій книзі багато неправди.

