Про це повідомляється на сайти видання.
У газеті звернули увагу, що завдяки зусиллям Маска в області електрокарів найбільші автомобільні виробники також стали активніше вкладати кошти у виробництво більш екологічних видів особистого транспорту.
“Протягом тривалого часу представники автоіндустрії називали Tesla і мене особисто дурнями. Вони казали, що електрокари не працюватимуть”, — сказав засновник Tesla в інтерв’ю виданню.
Він також додав, що спочатку вирішив створити Tesla, щоб показати можливість ефективного переходу на електроавтомобілі, і що в принципі виробництво таких машин можливе.
У Financial Times також відзначили “гіперактивність” Маска у Twitter, просування в мережі криптовалют та підкріплення до них інтересу серед користувачів, а також досягнення у космічній сфері.
Газета називає Маска “по-справжньому новатором-підприємцем свого часу” і нагадує, що він став найбагатшою людиною у світі.
- Нагадаємо, інженер, підприємець та мільярдер Ілон Маск став переможцем у номінації “Людина року-2021” за версією американського журналу Time.
- Статки засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска збільшилися до $188,5 млрд. Наразі він найбагатший у світі.
- Персона Маска як “людини року” отримала шквал критики за його погляди на сплату податків, профсоюзи та Covid-19.