Британська газета Financial Times визнала американського мільярдера, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска "Людиною року" за його зусилля, спрямовані на здійснення "історичного переходу автомобільної індустрії до виробництва електромобілів".

Про це повідомляється на сайти видання.

У газеті звернули увагу, що завдяки зусиллям Маска в області електрокарів найбільші автомобільні виробники також стали активніше вкладати кошти у виробництво більш екологічних видів особистого транспорту.

“Протягом тривалого часу представники автоіндустрії називали Tesla і мене особисто дурнями. Вони казали, що електрокари не працюватимуть”, — сказав засновник Tesla в інтерв’ю виданню.

Він також додав, що спочатку вирішив створити Tesla, щоб показати можливість ефективного переходу на електроавтомобілі, і що в принципі виробництво таких машин можливе.

У Financial Times також відзначили “гіперактивність” Маска у Twitter, просування в мережі криптовалют та підкріплення до них інтересу серед користувачів, а також досягнення у космічній сфері.

Газета називає Маска “по-справжньому новатором-підприємцем свого часу” і нагадує, що він став найбагатшою людиною у світі.