Очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, який володіє статком у $272,3 млрд, став найбагатшою людиною у світовій історії.

Про це повідомляє американський журнал Forbes.

Маску вдалося досягти такого показника, зокрема, завдяки різкому подорожчанню акцій Tesla. У понеділок їх зростання перевищило 13%, що забезпечило для компанії подолання ринкової вартості в $1 трлн.

На момент закриття торгів на фінансових ринках у понеділок, видання оцінило капітал підприємця у $271,3 млрд. Це на $41,7 млрд більше, ніж минулої п’ятниці, 22 жовтня.

До цього найбагатшою людиною світу вважався засновник Amazon Джефф Безос. Максимум його статків був $201 мільярд.

Переважна більшість капіталу Маска – 21%-ва частка в Tesla (без урахування кредитних зобов’язань). Він також володіє міноритарною часткою у SpaceX, яку заснував у 2002 році, і яка наразі оцінена інвесторами у 74 млрд доларів.

Forbes зазначає, що попри такі активи Маск не володіє нерухомістю і живе в орендованому будинку в Техасі.