Про це повідомляє hypebeast.

Ілон Маск був у центрі новин протягом останніх місяців під час і після придбання ним соціальної медіаплатформи Twitter. Його суперечливі рішення щодо управління бізнесом у Twitter стали однією з найбільш обговорюваних тем у циклі новин.

А нещодавно Bloomberg повідомив, що власник Tesla (NASDAQGS:TSLA -12,24%), SpaceX і генеральний директор Twitter офіційно став першою людиною в історії, яка втратила 200 мільярдів доларів США свого капіталу.

Ця новина з’явилася майже через два роки після того, як у січні 2021 року Маск став другою людиною в історії, яка зібрала статки понад 200 мільярдів доларів після Джеффа Безоса. Його статки швидко почали зменшуватись після падіння вартості Twitter на 56%.

Статки Маска досягли піку в 340 мільярдів доларів США 4 листопада 2021 року, і він утримував титул найбагатшої людини у світі, доки генеральний директор LVMH Бернар Арно не обігнав Маска наступного місяця.

У 2021 році Маск мав великі успіхи, завдяки домінуванню і зростанню Tesla. У жовтні 2021 року ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трильйон доларів США, приєднавшись до великих технологічних компаній, таких як Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. і материнська компанія Google Alphabet Inc.

Однак після придбання Twitter його увага була розділена, що поставило під загрозу позиціювання Tesla на ринку електромобілів, оскільки конкуренти наздоганяли її.

Тепер американським клієнтам пропонуються знижки, а виробництво на заводі в Шанхаї скоротилося. Оскільки споживачі та зацікавлені сторони продовжують посилювати тиск на Tesla, його доля в Twitter виглядає невтішно, ​​насамперед тому, що він оголосив про свою відставку з платформи, як тільки знайде заміну.

У 2022 році акції Tesla впали до 65%. Маск також продав більшість своїх акцій, щоб покрити купівлю Twitter. Мільярдер раніше укладав великі кредитні контракти для придбання Tesla, і, схоже, наразі він не бачить повернення своїх інвестицій. Тільки час може визначити, як розгорнеться 2023 рік для бізнес-рішень Маска.