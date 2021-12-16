Американський винахідник, засновник компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск може стати найбільшим платником податків у США

Про це він повідомив у Twitter у ході суперечки із сенаторкою Елізабет Воррен.

“Потрібно змінити сфальшований податковий кодекс, аби “Людина року” фактично почала платити податки та припинила наживатися на інших”, – написала сенаторка.

“Якби Ви відкрили очі на 2 секунди, то зрозуміли б, що цього року я сплачу більше податків, ніж будь-який американець в історії”, – у якості заперечення написав підприємець.

У 2021 році глава Tesla має сплатити податки з великої кількості опціонів на акції компанії, які він реалізував у 2021 році. Загальна сума податків може перевищити $10 млрд.

Утім, перевірити правдивість слів Ілона Маска буде складно, адже податкова служба не розкриває публічно інформацію щодо розміру податків, сплачених фізичними особами.

Довідка. Елізабет Воррен протягом тривалого часу виступає за введення податку на багатство. Якщо Конгрес ухвалить відповідне рішення, – вдасться оподатковувати не лише прибуток заможних американців, але і їх активи.