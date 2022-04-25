Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Сторони опрацьовували угоду всю ніч після зустрічі у неділю.

Проведення угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі.

Інвестори отримають $54,2 за кожну акцію Twitter, якою вони володіють.

Ціна на 38% вище, ніж на момент закриття акцій 1 квітня, як Маск розкрив значну частку в компанії, що спричинило зростання акцій. Через новини призупинили публікацію Twitter.

Маск, один із найплідніших користувачів Twitter з понад 83 мільйонами підписників, почав накопичувати частку близько 9% у січні. У березні він посилив свою критику Twitter, стверджуючи, що алгоритми компанії упереджені, а стрічки переповнені автоматизованими небажаними повідомленнями. Він також припустив, що зростання кількості користувачів Twitter було роздуто ботами. Відкинувши запрошення приєднатися до ради компанії, 14 квітня він запропонував зробити Twitter приватним, сказавши, що зробить платформу бастіоном свободи слова, і залишив інші натяки на зміни, які він внесе як власник.

Ідеї ​​перейшли від практичних – скажімо, дозволити користувачам редагувати твіти та боротися з розповсюдженням ботів – до незвичайних, таких як пропозиція перетворити штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско в притулок для бездомних.

“Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter – це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства. Твіттер має величезний потенціал – я з нетерпінням чекаю співпраці з компанією та спільнотою користувачів, щоб розблокувати його”, – заявив Маск.

Угода одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч. Для фінансування угоди Маск залучив 25,5 млрд дол боргового та акціонерного фінансування та надасть близько 21 млрд доларів власного капіталу.