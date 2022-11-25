Ілон Маск відновить доступ до Twitter низці заблокованих користувачів

Новий власник Twitter - американський винахідник та мільярдер Ілон Маск - провів чергове голосування у соцмережі. Цього разу він поцікавився у користувачів Twitter чи варто зробити "амністію" для заблокованих раніше акаунтів.

Про це йдеться у Twitter-акаунті Маска.

У своєму дописі винахідник поцікавився, “чи повинен Twitter запропонувати загальну амністію для заблокованих акаунтів, за умови, якщо вони не порушували закон та не займались розповсюдженням кричущого спаму?”.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

До свого запитання Ілон Маск додав можливість голосування, у якому взяли участь понад 3 мільйони осіб. Більшість із них підтримали розблокування акаунтів.

Після цього Ілон Маск заявив, що “народ сказав” і додав, що “амністія” розпочнеться вже наступного тижня.