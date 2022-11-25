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Ілон Маск відновить доступ до Twitter низці заблокованих користувачів

Новий власник Twitter - американський винахідник та мільярдер Ілон Маск - провів чергове голосування у соцмережі. Цього разу він поцікавився у користувачів Twitter чи варто зробити "амністію" для заблокованих раніше акаунтів.

П’ятниця, 25 листопада 2022, 08:25
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Про це йдеться у Twitter-акаунті Маска.

У своєму дописі винахідник поцікавився, “чи повинен Twitter запропонувати загальну амністію для заблокованих акаунтів, за умови, якщо вони не порушували закон та не займались розповсюдженням кричущого спаму?”.

До свого запитання Ілон Маск додав можливість голосування, у якому взяли участь понад 3 мільйони осіб. Більшість із них підтримали розблокування акаунтів.

Після цього Ілон Маск заявив, що “народ сказав” і додав, що “амністія” розпочнеться вже наступного тижня.

Варто зауважити, що раніше таким же чином – шляхом голосування серед користувачів соцмережі – Ілон Маск вирішував, чи потрібно розблокувати акаунт експрезидента США Дональда Трампа. У цьому голосування взяли участь понад 15 млн осіб, з яких майже 52% проголосували за повернення Трампа у соцмережу.

Водночас сам Дональд Трамп заявив, що не хоче повертатись у Twitter, а залишиться у своїй соцмережу Truth Social.

Теги: заблоковані акаунти, Ілон Маск, соцмережі, Twitter

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