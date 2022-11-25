Ілон Маск відновить доступ до Twitter низці заблокованих користувачів

Про це йдеться у Twitter-акаунті Маска.
У своєму дописі винахідник поцікавився, “чи повинен Twitter запропонувати загальну амністію для заблокованих акаунтів, за умови, якщо вони не порушували закон та не займались розповсюдженням кричущого спаму?”.
Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?
— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022
До свого запитання Ілон Маск додав можливість голосування, у якому взяли участь понад 3 мільйони осіб. Більшість із них підтримали розблокування акаунтів.
Після цього Ілон Маск заявив, що “народ сказав” і додав, що “амністія” розпочнеться вже наступного тижня.
Варто зауважити, що раніше таким же чином – шляхом голосування серед користувачів соцмережі – Ілон Маск вирішував, чи потрібно розблокувати акаунт експрезидента США Дональда Трампа. У цьому голосування взяли участь понад 15 млн осіб, з яких майже 52% проголосували за повернення Трампа у соцмережу.
Водночас сам Дональд Трамп заявив, що не хоче повертатись у Twitter, а залишиться у своїй соцмережу Truth Social.
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