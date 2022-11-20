Про це інформують #Букви.
Новий власник соцмережі Ілон Маск провів голосування за повернення у Twitter експрезидента США Дональда Трампа, облікові записи якого було забанено на платформі за підбурювання до насильства.
“Голос народу – голос Бога (Vox Populi, Vox Dei – мовою оригіналу)”, – написав Маск сентенцію перед голосуванням, натякаючи на свободу слова та демократію, які він визначив як одну з основних політичних векторів соцмережі.
В опитуванні взяло участь понад 15 мільйонів осіб. Із них з незначним відривом більшість проголосувала за повернення Трампа у Twitter.
“Народ висловився. Трампа повернуть. Голос народу – голос Бога”, – відреагував на новину власник соцмережі.
Експрезидент США заявив, що не бачить причин повертатися у Twitter. Він планує залишатися на своїй новій платформі Truth Social, додатку, розробленому його стартапом Trump Media & Technology Group (TMTG), який, за його словами, залучив користувачів краще, ніж Twitter, і працює “феноменально добре”.
Нагадаємо, дію облікових записів Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.
- Нагадаємо, що Ілон Маск ще у травні пообіцяв, що скасує блокування акаунту експрезидента США Дональда Трампа у разі, якщо угода щодо придбання Twitter буде укладена.
- Колишній президент Сполучених Штатів Америки бізнесмен Дональд Трамп заявив про отримання мільярда доларів інвестицій для нової соцмережі – Truth Social.