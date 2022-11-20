Експрезидент США Дональд Трамп повідомив, що він не зацікавлений у поверненні до Twitter, попри те, що незначна більшість користувачів платформи проголосувала за відновлення його облікового запису.

Про це інформують #Букви.

Новий власник соцмережі Ілон Маск провів голосування за повернення у Twitter експрезидента США Дональда Трампа, облікові записи якого було забанено на платформі за підбурювання до насильства.

“Голос народу – голос Бога (Vox Populi, Vox Dei – мовою оригіналу)”, – написав Маск сентенцію перед голосуванням, натякаючи на свободу слова та демократію, які він визначив як одну з основних політичних векторів соцмережі.

В опитуванні взяло участь понад 15 мільйонів осіб. Із них з незначним відривом більшість проголосувала за повернення Трампа у Twitter.

“Народ висловився. Трампа повернуть. Голос народу – голос Бога”, – відреагував на новину власник соцмережі.

Експрезидент США заявив, що не бачить причин повертатися у Twitter. Він планує залишатися на своїй новій платформі Truth Social, додатку, розробленому його стартапом Trump Media & Technology Group (TMTG), який, за його словами, залучив користувачів краще, ніж Twitter, і працює “феноменально добре”.

Нагадаємо, дію облікових записів Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.