Про це він повіломляє у Twitter.

Раніше Маск викликав Путіна на бій, аби поборотися за Україну. Така заява викликала резонанс у соцмережі. Після чого він отримав відповіді не лише від користувачів та інфлюенсерів по всьому світу, але й від Кадирова.

Кадиров наголосив, що Маск, якого він назвав “Ілоною” має приїхати до Чечні та пройти спеціальні тренінги, щоб підготуватися до зустрічі з Путіним.

“Якщо він [Путін] боїться битися, я готовий використовувати лише свою ліву руку, і це я ще навіть не шульга”, — відповів науковець у Twitter.

Також він всміхнувся над спробою Кадирова принизити себе та перейменувати свою сторінку у соцмережі з “Ілона” на “Ілону”.

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022