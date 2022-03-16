Про це він повіломляє у Twitter.
Раніше Маск викликав Путіна на бій, аби поборотися за Україну. Така заява викликала резонанс у соцмережі. Після чого він отримав відповіді не лише від користувачів та інфлюенсерів по всьому світу, але й від Кадирова.
Кадиров наголосив, що Маск, якого він назвав “Ілоною” має приїхати до Чечні та пройти спеціальні тренінги, щоб підготуватися до зустрічі з Путіним.
“Якщо він [Путін] боїться битися, я готовий використовувати лише свою ліву руку, і це я ще навіть не шульга”, — відповів науковець у Twitter.
Також він всміхнувся над спробою Кадирова принизити себе та перейменувати свою сторінку у соцмережі з “Ілона” на “Ілону”.
Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq
— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022
- Також Ілон Маск заявив, що до України їдуть термінали для отримання широкосмугового інтернету Starlink.