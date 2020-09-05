Про це Маск повідомив в Тwitter.

Під час візиту на виробництво Маск жартував і роздавав автографи.

“Ми хочемо зробити це місце по-справжньому цікавим для роботи”, – сказав він.

Маск зазначив, що хоче виробляти на гігантській фабриці “круті автомобілі”. За його словами, саме німецька фабрика стане “найважливішим автомобільним заводом в світі”.

Маск в Twitter подякував команді Giga Berlin за їх “прекрасну роботу”.

🇩🇪🖤Giga Berlin Mannschaft🖤🇩🇪

Vielen Dank für Ihre hervorragende Arbeit an Giga Berlin!! pic.twitter.com/KVo5mBfnXt — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2020

Він пообіцяв, що наступного разу привезе з собою до Німеччини сина X Æ A-Xii.

У місцевих ЗМІ повідомили, що під час візиту Маск говорив, що на німецькій фабриці Tesla буде використовувати радикально нові підходи до масового виробництва автомобілів.

Маск лише натякнув, що підприємство буде виробляти не тільки електромобілі, а й тягові акумулятори для них, а також системи зберігання електроенергії для побутового та промислового застосування. Компанія вже отримала ліцензію на продаж електроенергії в Західній Європі.

Також Маск відвідав штаб-квартиру біотехнологічної компанії Curevac в Тюбінгені (Tübingen). Компанія розробляє потенційну вакцину проти коронавірусу. Бізнесмен провів переговори з німецькими чиновниками за фактом можливого придбання Curevac.

Як повідомляє німецьке видання Bild 1 вересня Маск зустрівся з керівництвом виробника вакцин CureVac. Вони розповіли, що Маск хоче виробляти вакцину від коронавируса за допомогою так званих “мікро-фабрик” по всьому світу на ДНК-принтерах. Імовірно, завод Tesla, розташований в ФРН, буде постачати на завод CureVac все необхідне обладнання.