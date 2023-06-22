Джерело: CNN
Все почалось з того, що власник Twitter і генеральний директор Tesla Ілон Маск нещодавно написав у Twitter, що він “за бій у клітці, якщо він буде” з Цукербергом, генеральним директором Meta. У своїй історії в Instagram Цукерберг відповів, опублікувавши скріншот твіту Маска з підписом: “Надішліть мені місцезнаходження”.
Ілон Маск написав в окремому твіті: “У мене є чудовий хід, який я називаю “Морж”, коли я просто лежу на супернику й нічого не роблю”.
CNN звернулися до Meta для коментаря. Представник компанії сказав: “Історія [в Instagram] говорить сама за себе”.
Проте так і не зрозуміло, чи Цукерберг і Маск налаштовані серйозно, чи просто жартують.
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