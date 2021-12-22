Американський винахідник та підприємець Ілон Маск має сплатити понад $11 млрд податків. Це може стати рекордним платежем за всю історію Сполучених Штатів.

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter.

“Для тих, хто цікавиться: я виплачу понад $11 млрд податків цього року”, – написав він.

У 2021 році глава Tesla має сплатити податки з великої кількості опціонів на акції компанії, які він реалізував у 2021 році. Загальна сума податків, згідно з розрахунками, може перевищити $10 млрд.

Раніше, сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен заявила, що “людина року” має розпочати сплачувати податки, а не “наживатись на інших”. У відповідь він зауважив, що заплатить більше податків за будь-якого іншого американця в історії.