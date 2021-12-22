Про це Ілон Маск повідомив у Twitter.
“Для тих, хто цікавиться: я виплачу понад $11 млрд податків цього року”, – написав він.
У 2021 році глава Tesla має сплатити податки з великої кількості опціонів на акції компанії, які він реалізував у 2021 році. Загальна сума податків, згідно з розрахунками, може перевищити $10 млрд.
Раніше, сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен заявила, що “людина року” має розпочати сплачувати податки, а не “наживатись на інших”. У відповідь він зауважив, що заплатить більше податків за будь-якого іншого американця в історії.
- Британська газета Financial Times визнала американського мільярдера “Людиною року” за його зусилля, спрямовані на здійснення “історичного переходу автомобільної індустрії до виробництва електромобілів”.
- 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 млрд доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 млрд доларів.
- У жовтні Президент США Джо Байден запропонував підвищити рівень соціальних послуг для населення, які можна буде отримати безплатно, а для цього потрібні додаткові кошти. Аби знайти їх – він пропонував підвищити податки для найбагатших – власників мільярдних статків. Ілон Маск тоді зауважив, що “за маскою податків для мільярдерів” насправді йдеться про посягання на можливості середньостатистичного інвестора.