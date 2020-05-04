Керівник і засновник компанії SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск виставив на продаж свої особняки в Лос-Анджелесі загальною вартістю в $ 39,5 млн.

Про це повідомляє видання Bussines Insider.

Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 1 травня, Маск оголосив, що продасть все своє фізичне майно, зокрема, будинки.

“Мені не потрібні гроші. Присвятити себе Марсу та Землі. Володіння обтяжує”, — пояснив він.

Схоже, що мільярдер стримав слово: в неділю, 3 травня, два його будинки в Лос-Анджелесі вартістю $ 39,5 млн з’явилися на сайті з продажу нерухомості Zillow.

Перший будинок — це особняк Bel Air площею 4,9 тисяч квадратних метрів. У ньому 6 спалень, 11 ванних кімнат, двоповерхова бібліотека, басейн і тенісний корт.

Другий будинок, виставлений на продаж, знаходиться на тій самій вулиці і коштує $ 9,5 млн. Це особняк площею 840 метрів квадратних. У ньому 5 спалень з 5 ванних кімнат.

Раніше цей будинок належав акторові Джину Уайлдеру, відомому за роллю Віллі Вонка у фільмі “Чарлі і шоколадна фабрика”.