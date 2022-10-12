ЗМІ шириться звістка повідомленні про те, що Ілон Маск нібито особисто відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink до Криму, оскільки генеральний директор SpaceX побоювався, що спроба повернути півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.

Про це повідомляє Insider.

Після лютневого вторгнення Росії в Україну Маск — і уряд США — надали Києву тисячі систем Starlink, що дозволило українським силам спілкуватися в зонах, які раніше були “мертвими”.

Низькі потреби в енергії супутникових приймачів дозволили під’єднати їх до розвідувальних дронів, забезпечуючи захисників цінними даними в режимі реального часу.

Втім, останнім часом виникають проблеми. Минулого тижня Starlink зазнавала збоїв на передовій. Виникло припущення, що мережа була відключена в районах, контрольованих РФ.

Маск сказав, що не може коментувати умови на полі бою, сказавши, що “це засекречено”. Однак розмовляючи з політичним аналітиком Eurasia Group Ієном Бреммером наприкінці вересня, Маск, можливо, підтвердив, що супутникові служби були навмисно відключені.

Ні SpaceX, ні Міністерство оборони України не відповіли на запити Insider про коментарі.

Також Ієн Бреммер, попри заперечення Ілона Маска наполягає, що останній спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним незадовго до того, як опублікував свої скандальні дописи щодо України у Twitter.

ДОВІДКА: напередодні Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск спілкувався з Володимиром Путіним безпосередньо перед тим, як опублікувати у Twitter пропозицію щодо припинення війни в Україні, яка передбачала б передачу частини території РФ.

У розсилці, надісланій передплатникам Eurasia Group, Бреммер стверджував: Маск повідомив йому, що російський президент “готовий вести переговори”, якщо Крим залишиться в руках РФ.

Окрім цього, Путін нібито акцентував генеральному директору Tesla на тому, що Україні доведеться прийняти постійний нейтралітет і визнати анексію РФ Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Своєю чергою, сам винахідник заперечив інформацію Бреммера. Він зауважив, що справді спілкувався з Путіним, проте це було близько 18 місяців тому, і темою обговорення був космос.

Що передувало?

Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”.

Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО.

Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії. Розкритикували Маска й українські політики, а також президент України Володимир Зеленський.

Опісля Ілон Маск заявив, що “все ще підтримує Україну”.Водночас у Росії заклики Маска підтримали експрезидент РФ Дмитро Медведєв та речник президента РФ Дмитро Пєсков.