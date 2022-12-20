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Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у Twitter зможуть лише власники платної підписки

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у політиці соцмережі зможуть лише власники платної підписки. Він написав таке після того, як більшість користувачів проголосували за те, щоб він пішов з посади гендиректора.

Вівторок, 20 грудня 2022, 16:32
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Про це повідомило Bloomberg.

Спочатку запропонував, щоб лише передплатники Blue мали право голосу, один із користувачів.

“Ми внесемо такі зміни”, – відповів Ілон Маск.

Новий власник Twitter вже більше як добу не коментував результати голосування. З того моменту Ілон Маск зробив понад десять твітів.

Ще один користувач припустив, що голосуванням могли маніпулювати боти. Маск відповів на це: “Цікаво”.

Зазначимо, що новий власник платформи заявив, що буде виносити на голосування всі майбутні рішення щодо політики Twitter. Першим він запитав, чи варто йому піти у відставку з посади керівника. За це висловилися 57,5% користувачів, ще 42,4% — проти. Всього опитуванні взяв участь 17 502 391 користувач.

Раніше у Twitter заборонили публікувати посилання на інші соцмережі, зокрема Facebook, Instagram і конкурента Twitter — Mastodon. Нові правила призвели до блокування низки користувачів. Проте компанія поки що відкликала це рішення.

Теги: соцмережа, звільнення, заблоковані акаунти, Ілон Маск, обліковий запис, соцмережа, соцмережі, твіти, Twitter

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