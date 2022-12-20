Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у Twitter зможуть лише власники платної підписки

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у політиці соцмережі зможуть лише власники платної підписки. Він написав таке після того, як більшість користувачів проголосували за те, щоб він пішов з посади гендиректора.

Про це повідомило Bloomberg.

Спочатку запропонував, щоб лише передплатники Blue мали право голосу, один із користувачів.

“Ми внесемо такі зміни”, – відповів Ілон Маск.

Новий власник Twitter вже більше як добу не коментував результати голосування. З того моменту Ілон Маск зробив понад десять твітів.

Ще один користувач припустив, що голосуванням могли маніпулювати боти. Маск відповів на це: “Цікаво”.