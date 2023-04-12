Мільярдер та винахідник Ілон Маск заявив, що Twitter змінить свою нещодавно додану позначку для облікового запису BBC із "медіа, що фінансуються урядом" на "медіа, що фінансується державою".

Про це інформує BBC News.

“Ми намагаємося бути точними”, – так пояснив своє рішення власник Twitter в інтерв’ю BBC News.

Своєю чергою, у BBC заявили, що телекомпанія є і завжди була незалежною. “Нас фінансує британська громадськість за рахунок ліцензійних зборів”, – зазначили у BBC.

Крім того, в інтерв’ю кореспонденту Ілон Маск сказав: “Я знаю, наприклад, ВВС не в захваті від того, що їх називають державними медіа. Насправді я дуже поважаю ВВС”.

У BBC повідомили, що вітатимуть будь-яке рішення.

Проте раніше цього тижня телекомпанія ВВС висловила протест проти опису “фінансується державою” у своєму обліковому записі у Twitter, попросивши соцмережу вирішити це питання “якомога швидше”.

Зазначимо, що Twitter також використав такий опис для громадського мовника США NPR.

Як фінансується ВВС?

Будучи національною мовною компанією Великої Британії, BBC діє відповідно до Королівської хартії, погодженої з урядом.

Статут говорить, що корпорація “має бути незалежною”, зокрема щодо “редакційних і творчих рішень, часу та способу надання продукції та послуг, а також щодо управління своїми справами”.

У 2022 році ліцензійний збір зібрав BBC 3,8 мільярда фунтів стерлінгів (4,7 мільярда доларів США), що становить близько 71% від загального доходу BBC у розмірі 5,3 мільярда фунтів стерлінгів, а решта припадає на комерційну та іншу діяльність, як-от гранти, роялті та дохід від оренди.

BBC також отримує понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів на рік від уряду на підтримку Всесвітньої служби BBC, яка переважно обслуговує авдиторію не з Великої Британії.