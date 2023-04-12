Про це інформує BBC News.

“Ми намагаємося бути точними”, – так пояснив своє рішення власник Twitter в інтерв’ю BBC News.

Своєю чергою, у BBC заявили, що телекомпанія є і завжди була незалежною. “Нас фінансує британська громадськість за рахунок ліцензійних зборів”, – зазначили у BBC.

Крім того, в інтерв’ю кореспонденту Ілон Маск сказав: “Я знаю, наприклад, ВВС не в захваті від того, що їх називають державними медіа. Насправді я дуже поважаю ВВС”.

У BBC повідомили, що вітатимуть будь-яке рішення.

Проте раніше цього тижня телекомпанія ВВС висловила протест проти опису “фінансується державою” у своєму обліковому записі у Twitter, попросивши соцмережу вирішити це питання “якомога швидше”.

Зазначимо, що Twitter також використав такий опис для громадського мовника США NPR.

Скріншот: Twitter/ВВС

Як фінансується ВВС?

Будучи національною мовною компанією Великої Британії, BBC діє відповідно до Королівської хартії, погодженої з урядом.

Статут говорить, що корпорація “має бути незалежною”, зокрема щодо “редакційних і творчих рішень, часу та способу надання продукції та послуг, а також щодо управління своїми справами”.

У 2022 році ліцензійний збір зібрав BBC 3,8 мільярда фунтів стерлінгів (4,7 мільярда доларів США), що становить близько 71% від загального доходу BBC у розмірі 5,3 мільярда фунтів стерлінгів, а решта припадає на комерційну та іншу діяльність, як-от гранти, роялті та дохід від оренди.

BBC також отримує понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів на рік від уряду на підтримку Всесвітньої служби BBC, яка переважно обслуговує авдиторію не з Великої Британії.