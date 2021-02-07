Про це він написав в Twitter.
“Пора розповісти історію Tesla і SpaceX. Землі і Марса”, – написав Маск.
- У вівторок, 2 лютого, генеральний директор та засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що залишає соціальну мережу Twitter.
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оновлено 07.02.2021 о 18:01
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Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що пише книгу, де має намір розповісти про свої компанії Tesla і SpaceX.
Про це він написав в Twitter.
“Пора розповісти історію Tesla і SpaceX. Землі і Марса”, – написав Маск.