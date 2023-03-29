Ілон Маск разом з групою експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали дотриматися шестимісячної паузи в розробці систем, потужніших за нещодавно запущений Chat GPT, апелюючи до "потенційних ризиків" для суспільства та людства.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше цього місяця компанія OpenAI, яку підтримує Microsoft, оприлюднив оновлену версію ШІ Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer), що вразила користувачів широким спектром програм, починаючи від “людської розмови”, складання пісень та до резюмування великих документів.

У листі, опублікованому некомерційною організацією Future of Life Institute та підписаному понад 1 000 людей, зокрема Маском, закликають тимчасово зупинити розроблення передового ШІ, доки спільні протоколи безпеки для таких проєктів не будуть розроблені, реалізовані та перевірені незалежними експертами.

“Потужні системи штучного інтелекту слід розробляти лише тоді, коли ми будемо впевнені, що їхній ефект буде позитивним, а ризики — керованими”, — йдеться в листі.

У листі детально описуються потенційні ризики для суспільства та цивілізації з боку систем штучного інтелекту у вигляді економічних та політичних збоїв.

Також співпідписантами були генеральний директор Stability AI Емад Мостаке, дослідники компанії DeepMind, що належить Alphabet (GOOGL.O) та Йошуа Бенгіо, якого часто називають одним із “хрещеним батьком штучного інтелекту”.

Занепокоєння виникли після того, як у понеділок Європейське поліційне управління приєдналося до тез про етичні та правові стурбованості щодо передового штучного інтелекту, такого як ChatGPT, попереджаючи про потенційне зловживання системою для спроб фішингу, дезінформації та кіберзлочинності.

Водночас уряд Великої Британії оприлюднив пропозиції щодо “адаптивної” нормативної бази щодо ШІ.

Підхід уряду, викладений в програмному документі, опублікованому в середу, передбачає розподіл відповідальності за управління штучним інтелектом між регуляторами прав людини, охорони здоров’я та безпеки та конкуренції, а не створення нового органу, присвяченого цій технології.