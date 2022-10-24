Мільярдер Ілон Маск заявив, що Starlink буде надалі працювати в Україні. Він запевнив у безперервності роботи супутникової мережі попри нещодавні конфлікти.

Про це повідомив Ілон Маск у своєму Twitter.

За його словами, робота мережі буде підтримуватися навіть у випадку, якщо Пентагон відмовиться фінансувати її.

“Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (міністру цифрової трансформації України, – ред.) що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування”, — заявив мільярдер. У відповідь міністр цифрової трансформації України подякував Ілону Маску за його рішення. “Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!” — написав міністр.

Що передувало

14 жовтня SpaceX повідомила, що більше не може оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. Компанія закликала Пентагон взяти фінансування на себе. У відповідь на Маска полилася хвиля хейту у соціальних мережах.

Наступного дня мільярдер додав, що РФ намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink. Утім вже ввечері 15 жовтня SpaceX передумала й написала, що буде продовжувати оплачувати роботу супутникової мережі попри попередні заяви.