“Я інвестував у Twitter, оскільки вірю в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі, і я вважаю, що свобода слова є суспільним імперативом для активної демократії. Однак після того, як я зробив інвестиції, я розумію, що компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу в його нинішньому вигляді”, — зазначив Маск у листі до Тейлора.