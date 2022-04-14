Про це повідомляє The New York Times.
Згідно з листом, надісланим голові Twitter Брету Тейлору, якщо пропозиція не буде прийнята, Маск перегляне його позицію як акціонера. За його словами Twitter має надзвичайний потенціал, який Ілон в змозі розвинути. Варто зазначити, що акції Twitter виросли на 11 відсотків.
Нагадаємо, що після того, як Маск купив 9,2 відсотка акцій компаній, Twitter оголосив, що мільярдер приєднається до його ради, однак підприємець до кінця тижня відхилив пропозицію.
“Я інвестував у Twitter, оскільки вірю в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі, і я вважаю, що свобода слова є суспільним імперативом для активної демократії. Однак після того, як я зробив інвестиції, я розумію, що компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу в його нинішньому вигляді”, — зазначив Маск у листі до Тейлора.
Маск, у якого майже 82 мільйони підписників у Twitter, останніми днями мовчав. Він опублікував посилання на заяву невдовзі після того, як її оприлюднили: “Я зробив пропозицію”.
I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu
— Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022
- Раніше Ілон Маск відповів очільнику Чечні Рамзану Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна “однією лівою”.
- Також Ілон Маск заявив, що до України їдуть термінали для отримання широкосмугового інтернету Starlink.