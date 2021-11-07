Відповідний твіт з’явився в акаунті Маска.
“Останнім часом дуже багато хто говорить про те, що нереалізований прибуток – це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla”, – написав Маск.
Мільярдер також пообіцяв, що виконає рішення фоловерів, яким воно не було б.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.
Do you support this?
— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
Станом на 14:00 7 листопада 56,9% фоловерів підтримали продаж 10% акцій Tesla, а 43,1% – проголосували проти цього.
- Раніше повідомлялося, що фан-сторінка Ілона Маска у Facebook зі 154 тисячами підписників отримала позначку верифікації як справжня.