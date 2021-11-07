Американський мільярдер Ілон Маск несподівано запитав фоловерів у Twitter, чи продавати йому 10% акцій автомобільної компанії Tesla, засновником якої він є.

Відповідний твіт з’явився в акаунті Маска.

“Останнім часом дуже багато хто говорить про те, що нереалізований прибуток – це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla”, – написав Маск.

Мільярдер також пообіцяв, що виконає рішення фоловерів, яким воно не було б.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Станом на 14:00 7 листопада 56,9% фоловерів підтримали продаж 10% акцій Tesla, а 43,1% – проголосували проти цього.