Відповідний твіт з’явився в акаунті Маска.

“Останнім часом дуже багато хто говорить про те, що нереалізований прибуток – це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla”, – написав Маск.

Мільярдер також пообіцяв, що виконає рішення фоловерів, яким воно не було б.

Станом на 14:00 7 листопада 56,9% фоловерів підтримали продаж 10% акцій Tesla, а 43,1% – проголосували проти цього.