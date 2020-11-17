Засновник Tesla Ілон Маск розбагатів майже на 10 мільярдів доларів за день.

Про це свідчить рейтинг Forbes Real-Time.

При цьому на даний момент статки підприємця оцінюються в $96,8 млрд, а сам Маск знаходиться на п’ятій сходинці рейтингу.

Такі зміни відбуваються на тлі зростання ціни за акцію Tesla у вівторок, 17 листопада, коли їх вартість піднялася на 9% до $ 444,47 за цінний папір.

Відзначимо, що акції Tesla подорожчали після новини про те, що в грудні компанія увійде в індекс S&P 500 – список 505 обраних компаній, які торгуються на фондових біржах США.

Як вважає S&P Dow Jones Indices, автовиробник різко подорожчає, так як зможе залучати гроші нових великих фондів. Новий статус також дозволить компанії Маска вести світову експансію, щоб наростити продажі.