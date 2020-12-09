Про це свідчать дані рейтингу Forbes’ Real-Time Billionaires, який оновлюється щодня.
За вчорашній день торгів, вартість акцій Tesla зросли на 7% до рекордних для компанії понад 600 мільярдів доларів США.
У понеділок, 7 грудня, акції компанії виросли на 7,1%. Наразі їхня вартість зафіксована на рівні 641 долара. До речі, акції Tesla ростуть 9 днів поспіль.
Всього за 9 днів капіталізація компанії зросла на 100 млрд доларів.
Ілон Маск вже декілька тижнів посідає другу сходинку у рейтингу найбагатших людей світу, випереджаючи голову LVMH Бернарда Арно і засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.
Лише у цьому році статки Маска зросли на понад 120 мільярдів доларів США.
Наразі Маска випереджає лише власник компанії Amazon Джефф Безос зі статками у 185 мільярдів доларів США.
- У четвер, 3 грудня, аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs опублікували звіт, у якому спрогнозували вихід Tesla на обсяг продажів у 20 млн автомобілів до 2040 року.
- Генеральний директор Tesla Ілон Маск виставив на продаж свої будинки в Каліфорнії і одночасно розширює діяльність у Техасі.