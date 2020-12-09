Загальна вартість статків гендиректора компаній Tesla й SpaceX Ілона Маска становить 144,7 млрд доларів США. Маск обігнав голову LVMH Бернарда Арно і став другою найбагатшою людиною у світі, за даними Forbes.

Про це свідчать дані рейтингу Forbes’ Real-Time Billionaires, який оновлюється щодня.

За вчорашній день торгів, вартість акцій Tesla зросли на 7% до рекордних для компанії понад 600 мільярдів доларів США.

У понеділок, 7 грудня, акції компанії виросли на 7,1%. Наразі їхня вартість зафіксована на рівні 641 долара. До речі, акції Tesla ростуть 9 днів поспіль.

Всього за 9 днів капіталізація компанії зросла на 100 млрд доларів.

Ілон Маск вже декілька тижнів посідає другу сходинку у рейтингу найбагатших людей світу, випереджаючи голову LVMH Бернарда Арно і засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

Лише у цьому році статки Маска зросли на понад 120 мільярдів доларів США.

Наразі Маска випереджає лише власник компанії Amazon Джефф Безос зі статками у 185 мільярдів доларів США.