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Ілон Маск змінив логотип Twitter на зображення собаки

У соцмережі Twitter кнопку "Додому" та завантаження змінили з "синьої пташки" на зображення Doge — собаки породи сіба-іну, на честь якого названа криптовалюта.

Вівторок, 4 квітня 2023, 11:57
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Фото: Twitter / @Bykvu

Про це повідомило Bloomberg.

Після зміни іконки вартість криптовалюти Dogecoin зросла на 30%. Користувачі соцмережі помітили зміни ввечері 3 квітня.

Невідомо, чи нововведення буде на постійній основі або його невдовзі змінять. У Twitter не прокоментували зміни.

Водночас генеральний директор соцмережі Ілон Маск опублікував мем про зміну логотипа. На ньому поліцейський перевіряє документи, де ще зображення “синьої пташки”, а Doge відповідає: “Це старе фото”.

У відповідь користувачі стали публікувати свої меми. Зокрема вони запропонували свої версії логотипу.

Фото: Twitter / @RR2Capital

Фото: Twitter / @HitenPithadiya

Фото: Twitter / @RealFlokiInu

Фото: Twitter / @cb_doge

Довідка. Dogecoin — криптовалюта, базована на Litecoin, яку назвали честь відомого інтернет-мема Doge. Вперше вона з’явилася 8 грудня 2013 року. Особливістю цієї криптовалюти є низька комісія та висока швидкість транзакцій. Комісія мережі Doge становить 0.01 Doge, а швидкість блокування 1 хвилина (у Litecoin 2.5 хвилин, у Bitcoin 10 хвилин).

Теги: Ілон Маск, криптовалюта, меми, Twitter

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