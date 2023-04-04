Ілон Маск змінив логотип Twitter на зображення собаки

Про це повідомило Bloomberg.
Після зміни іконки вартість криптовалюти Dogecoin зросла на 30%. Користувачі соцмережі помітили зміни ввечері 3 квітня.
Невідомо, чи нововведення буде на постійній основі або його невдовзі змінять. У Twitter не прокоментували зміни.
Водночас генеральний директор соцмережі Ілон Маск опублікував мем про зміну логотипа. На ньому поліцейський перевіряє документи, де ще зображення “синьої пташки”, а Doge відповідає: “Це старе фото”.
— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2023
У відповідь користувачі стали публікувати свої меми. Зокрема вони запропонували свої версії логотипу.
Довідка. Dogecoin — криптовалюта, базована на Litecoin, яку назвали честь відомого інтернет-мема Doge. Вперше вона з’явилася 8 грудня 2013 року. Особливістю цієї криптовалюти є низька комісія та висока швидкість транзакцій. Комісія мережі Doge становить 0.01 Doge, а швидкість блокування 1 хвилина (у Litecoin 2.5 хвилин, у Bitcoin 10 хвилин).
- Мільярдер та винахідник Ілон Маск, який також є власником Twitter, повідомив, що з середини квітня у соцмережі відбудуться деякі зміни щодо верифікованих користувачів.
- За оцінками мільярдера Ілона Маска, Twitter має вартість у 20 млрд доларів. Про суму стало відомо, коли новий власник компанії запропонував співробітникам премію у вигляді акцій.