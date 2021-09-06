Про це повідомив Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова у Facebook.
Відомо, що Андрій і Павло Корольови – онук і правнук інженера Корольова – 3 вересня зустрілися з американським мільярдером Ілоном Маском. Той раніше публічно заявляв, що захоплюється Корольовим.
Пізніше Андрій Корольов у Facebook розповів деякі деталі зустрічі з Маском. За його словами, Маск організував для своїх гостей екскурсію офісом SpaceX у Каліфорнії, а також майже годину особисто поспілкувався з ними.
“Слова нашої подяки команді Ілона за дивовижну екскурсію SpaceX і можливість побачити на власні очі, як складають двигуни, ракети й Crew Dragon”, – написав Андрій Корольов.
Нагадаємо, що торік у липні Ілон Маск у розмові з родичами українця — конструктора ракет і космічних систем Сергія Корольова, назвав його одним з найкращих в історії.
“Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих”, – заявив Маск.
I spoke with Korolev’s family today.
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.
— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020
- Після цього президент України Володимир Зеленський у день народження знаменитого вченого Сергія Корольова запросив давнього шанувальника вченого, засновника SpaceX і генерального директора Tesla Inc Ілона Маска до Музею космонавтики імені Сергія Корольова, розташованого в Житомирі.