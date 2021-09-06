Засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск зустрівся з онуком та правнуком українського конструктора ракето-космічних систем Сергія Корольова.

Про це повідомив Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова у Facebook.

Відомо, що Андрій і Павло Корольови – онук і правнук інженера Корольова – 3 вересня зустрілися з американським мільярдером Ілоном Маском. Той раніше публічно заявляв, що захоплюється Корольовим.

Пізніше Андрій Корольов у Facebook розповів деякі деталі зустрічі з Маском. За його словами, Маск організував для своїх гостей екскурсію офісом SpaceX у Каліфорнії, а також майже годину особисто поспілкувався з ними.

“Слова нашої подяки команді Ілона за дивовижну екскурсію SpaceX і можливість побачити на власні очі, як складають двигуни, ракети й Crew Dragon”, – написав Андрій Корольов.

Нагадаємо, що торік у липні Ілон Маск у розмові з родичами українця — конструктора ракет і космічних систем Сергія Корольова, назвав його одним з найкращих в історії.

“Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих”, – заявив Маск.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020