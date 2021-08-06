На вчорашню презентацію Байдена не запросили засновника корпорацій Tesla та SpaceX Ілона Маска. Чому так сталося та яка роль Ілона Маска в новій хвилі захворюваності на COVID-19 в США – розберемося в матеріалі #Букв.

5 серпня Президент США Джо Байден анонсував серію ініціатив, спрямованих на розширення продажів та виробництво електрокарів. Мотивація проста – конкуренція з Китаєм, боротьба з кліматичними змінами.

Головною метою заходів є те, що до 2030 року 50% всіх нових проданих авто в США мають становити електрокари.

На презентацію не запросили Ілона Маска, про що сам засновник Tesla написав у Twitter.

“Здається дивним, що представників Tesla не запросили”, – сказав Маск.

Маск на цьому не зупинився та залишив іронічний твіт.

“Коронавірусна паніка – це тупо” та танці з ШВЛ

Що послугувало причиною того, що Маск не отримав запрошення?

Ймовірно, це може бути через несерйозне ставлення самого Маска до коронавірусної інфекції COVID-19. Пригадаймо просто кілька епізодів.

Так, на самому початку світової пандемії на COVID-19, коли в самих США було вже 20 померлих через інфекцію, Ілон Маск заявив “Коронавірусна паніка – це тупо”.

Такий меседж не оцінили не лише користувачі мережі, а й відомі люди. Наприклад, американський письменник, автор книги “Чорний лебідь. Під знаком непередбачуваності” Нассим Талеб сказав:

“Говорити, що паніка через коронавірус тупа – це тупість”, – написав він у своєму акаунті в Twitter.

Вже за тиждень, 19 березня 2020 року, Маск оголосив , що Tesla вироблятиме апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у разі їх браку.

Але потім він закупив в Китаї 1255 апаратів ШВЛ для Каліфорнії.

Через тиждень після закупівлі китайських ШВЛ, Ілон Маск оголосив , що в Tesla ще залишилися, та він пропонує надіслати апарати всім, кому вони потрібні, за умови негайного використання.

На це повідомлення відгукнулась колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун.

“Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україна має гостру потребу в вентиляторах. У нас є лише 3500 в відділеннях інтенсивної терапії, і у нас населення 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!”, – написала Супрун.

Ілон Маск ніяк не відреагував на повідомлення. А в Україні тим часом співзасновник клубу Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида обіцяв доставити до України апарати ШВЛ, якщо Ілон Маск погодиться допомогти Україні з обладнанням.

Але знайшлися і ті, хто був проти цього. Так, пан Вадим Арістов, який називає себе лікарем-інфекціоністом та стратегом, закликав Ілона Маска не відповідати Уляні Супрун на її прохання надіслати в Україну апарати ШВЛ.

Історія так нічим і не закінчилась – Україна не отримала апарати ШВЛ.

А Ілон Маск продовжив робити неоднозначні заяви щодо коронавірусної інфекції. В своєму Twitter він заявив , що діти “мають фактичний імунітет від COVID-19”.

Це виявилося неправдою, про що повідомила сама соцмережа в коментарі The Verge, але додала, що твіт не видалятиме.

У травні 2020 Ілон Маск заявив , що поновлює виробництво Tesla на заводі в Каліфорнії, ігноруючи наказ про заборону. Маск додав, що готовий до арешту через своє рішення.

“Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був лише я”, – сказав він.

Також він пригрозив перенести виробництво з Каліфорнії до Техасу або Невади, бо в інших штатах на той час була дозволена діяльність підприємств через історичний рівень безробіття, викликаний епідемією коронавірусу.

У листопаді 2020-го Маск заявив , що у нього з’явилися симптоми вірусної інфекції. Тому він негайно зробив чотири експрес-тести на коронавірус, але результат його здивував.

“Відбувається щось вкрай екстремальне. Тестувався на COVID чотири рази сьогодні. Два тести показали позитивний результат, два – негативний. Один і той же апарат, один і той же тест, та ж медсестра. Це були експрес-тести”, – написав Маск.

Йшлося про експрес-тести на антиген.

На питання підписника про те, як він почувається, Маск відповів, що у нього нема якихось незвичайних симптомів. Він почувається добре.

Після цього, він здав біоматеріал для ПЛР-тестування та розіслав його у декілька лабораторій.

Результатами ПЦР-тесту Маск не поділився , але сказав, що в його брата вула коронавірусна інфекція.

Після історії з тестами видання Vice наголосило , що “безвідповідальні твіти Маска – нормальне явище. Він і раніше користувався своєю популярністю, щоб нацькувати своїх шанувальників на критиків, обговорити теорії змови і називати заходи по боротьбі з коронавірусом “фашистськими”. Раніше цьогоріч Маск змусив робітників Tesla повернутися на завод всупереч забороні уряду. Він сказав, що коронавірус зникне до кінця квітня, але він нікуди не подівся”.

Ілон Маск, згідно з останніми даними , має близько $180 млрд статків, але при цьому він майже не витрачав на допомогу у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Крім вищезгаданих 1225 апаратів ШВЛ, які були куплені коштом Tesla, важко знайти у відкритих джерелах, скільки він витратив власних грошей на благодійну допомогу у боротьбі з COVID-19.

Що відбувається зараз?

Зараз у США більшість невакцинованих громадян не хочуть вакцинуватися. В опитуванні Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 45% сказали, що вони точно не будуть вакцинуватися, а ще 35% – скоріш за все не будуть цього робити. Тобто загальна цифра може сягати 80%.

А тим часом, у Сполучених Штатах поширюється нова хвиля захворюванності на COVID-19. За останні 2 тижні кількість нових випадків зросла на 119%, госпіталізацій – на 82% та смертності – на 74%.

Сенатор Елізабет Ворен запропонувала створити Національний меморіал жертв COVID-19, від якого загинули понад 614 тисяч американців.

Половина випадків зараження коронавірусом COVID-19 та ушпиталення в США — в семи штатах з найнижчим рівнем вакцинації населення. Координатор Білого дому з боротьби з коронавірусом Джефф Зайєнтс назвав цих сім штатів – це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама та Міссісіпі.

Якщо відкрити електоральну карту з останніх президентських виборів, то можна помітити цікаву кореляцію – всі сім цих штатів є “республіканськими” та в своїй більшості проголосували за Трампа.

За 3 місяці до старту вакцинувальної кампанії в США, Маск заявив , що не хоче вакцинуватися. А в квітні 2021 року вже підтримав вакцинацію та закликав всіх отримати по дві дози вакцин “Пфайзер” або “Модерна”. Але оскільки між цими двома заявами сплинуло достатньо часу, то вони також зіграли на настроях населення.

Напередодні президентських виборів, Маск з’явився в компанії Каньє Уеста, який є відомим прихильником експрезидента Дональда Трампа, та навіть мав з ним зустріч.

Kanye West: “They tried to scare me to not wear this hat – but this hat, it gives me – it gives me power in a way.” https://t.co/uR4h9iqVQI pic.twitter.com/um5Nq14a3d — The Hill (@thehill) October 11, 2018

Після програшу Трампа на виборах та масових заворушень за участю його прихильників з подальшим їх блокуванням у Facebook та Twitter, Дональд Трамп-молодший попросив Маска створити нову соціальну мережу “заради порятунку свободи слова”.

Тим часом, спричинені пандемією COVID-19 економічні проблеми, зараз вириваються назовні. Люди через втрату роботи не мають чим платити за оренду житла та можуть зіштовхнутись з виселенням зі своїх домівок.

Щоб протидіяти масовому виселенню, був ухвалений мораторій на виселення, який діяв до серпня. Але Конгрес не продовжив дію мораторію, через що членкиня палати представників (нижня палата Конгресу) Корі Буш ночувала на сходинках Капітолія в знак протесту проти колег, які відтягують продовження мораторію.

Взаємостосунки Маска з Bitcoin

Наприкінці 2020-го Маск написав у своєму Twitter розкритикував Bitcoin.

“Bitkoin майже таке ж лайно, як і фіатні гроші”, – заявив Маск.

Фіатні або фідуціарні гроші – це звичні засоби оплати, звичайні паперові купюри, гроші на банківських картах. Це, наприклад, гривня, долар або євро, чию номінальну вартість встановлює і гарантує держава.

Але далі Маск похвалив конкурента біткоїна – криптовалюту Dogecoin. Маск написав своїм 40 млн підписників: “Одне слово: Doge”.

Генеральний директор Microstrategy Майкл Сейлор порадив засновнику Tesla Ілону Маску інвестувати в криптовалюту саме в даний момент, коли ціна біткоіна зростає.

Він натякнув, що, вклавши гроші в монету, Маск зробить своїм інвесторам величезну послугу. Він зазначив, що, якщо Tesla інвестує в біткоіни, решта компаній з індексу S & P 500 наслідуватимуть його приклад, і це може привести до припливу в біткоіни $1 трильйона.

“Чи можливі взагалі такі великі угоди?” – Маск відповів Сейлору.

Чимало людей запевнили його, що це так, а також Сейлор, який сказав, що придбав біткоінів на суму понад 1,3 мільярда доларів.

Сейлор написав, що ладен поділитися своїми ідеями з Маском оффлайн, додавши, що порада буде надаватися “від одного вченого-ракетника іншому”.

Через місяць Маск у своєму профілі в Twitter додав хештег #Bitcoin, що спровокувало зростання курсу криптовалюти Bitcoin. Одночасно з хештегом Маск залишив короткий твіт.

“Озираючись назад, це було неминуче”, – написав він.

За кілька годин криптовалюта Bitcoin подорожчала з 32 тисяч доларів до 38 тисяч доларів за одну монету.

Двома днями пізніше він сказав в чаті Clubhouse: “Наразі я вважаю, що біткоїн – це добре, і я прихильник біткоїнів”.

Ще за тиждень, Tesla оголосила про покупку біткоїнів на суму $1,5 млрд. Також, компанія оголосила, що почне приймати платежі в біткоїнах під час продажів своєї продукції.

Але в травні Ілон Маск оголосив , що Tesla більше не продаватиме авто за біткойни. Цьому передувало опитування, яке проводив Маск в своєму профілі Twitter щодо того, чи повинна його компанія з виробництва авто приймати платежі в Dogecoin. З майже 1,85 млн користувачів, 76,6% відповіли “так”.

А вже за 2 дні Маск оголосив , що Tesla більше не продаватиме авто за біткойни.

“Tesla зупинила купівлю транспортних засобів з використанням біткойнів, ми стурбовані швидким збільшенням використання викопного палива для майнінгу біткойнів і транзакцій, особливо вугілля, викиди від якого найгірші з усіх видів палива. Криптовалюта – добра ідея на багатьох рівнях, і ми вважаємо, що у неї перспективне майбутнє, але це не може дорого обходяться навколишньому середовищу”, – написав Маск.

4 червня Маск опублікував в своєму профілі Twitter фото із парою, яка обговорює розрив стосунків, і підписав його “#Bitcoin”, додавши емодзі з розбитим серцем.

Це спровокувало падіння курсу Bitcoin – курс цієї криптовалюти впав на 6% того ж дня та ще на 7% – наступного.

Пізніше у Маска запитали , коли Tesla почне знову приймати платежі у Bitcoin, на що він відповів:

“Коли буде підтвердження використання майнерами розумної частки (близько 50%) чистої енергії з позитивною тенденцією в майбутньому, Tesla відновить роботу з біткоїнами”.

Він також додав, що Tesla продала лише близько 10% своїх запасів криптовалюти, щоб “підтвердити, що біткоїни можна легко ліквідувати без зміни ринку”.

Згодом, видання Business Insider India з посиланням на Індекс енергоспоживання Bitcoin Digiconomist провело дослідження впливу транзакцій Bitcoin на довкілля.

Згідно з індексом Digiconomist, одна біткоїн-транзакція може споживати в середньому до 1752,79 кіловат-годин (кВтг) електроенергії.

Це дорівнює кількості енергії, яку споживають 1,2 млн транзакцій VISA. Водночас VISA забезпечує близько 42% світового кредитного ринку, що робить її одним з найбільших постачальників платіжних послуг у світі, поряд із Mastercard, Discover і American Express.

Вуглецевий слід біткоїнів еквівалентний перегляду 138 762 годин YouTube або 1,2 мільйонам транзакцій VISA.

16 липня 2021 року повідомляється , що напередодні звіту про прибутки, акції Tesla впали. Спостерігалася кореляція між акціями Tesla Inc. і індексом великих американських технологічних компаній NASDAQ у бік зменшення. 20-денна кореляція між ціною акцій Tesla та індексом NASDAQ 100 впала з 0,83 (17 червня) до 0,14 (14 липня).

Емі Ву Сільверман, стратегиня деривативів на RBC Capital Markets, зазначила, що це може бути пов’язано з криптовалютою.

“Tesla тісно пов’язана з техногігантами та цей зв’язок майже зник останнім часом. Коли я запитую про причини, більшість згадує ситуацію з біткоїном і тим, як він буде враховуватися, коли вони повідомлятимуть про доходи”, — сказала вона.

В липні Tesla впала майже на 4%, тоді як Nasdaq 100 подорожчав більше як на 2%. Біткойн знизився на 50% – до приблизно 32,5 тисячі доларів з пікових 65 тисяч доларів у середині квітня.

Замість висновків

Безвідповідальні заяви Маска щодо світової пандемії COVID-19, а також його дії з Bitcoin, ймовірно, й слугували причиною того, що Ілон не був запрошений на презентацію Байдена.

Заяви Маска щодо COVID-19 могли призвести до посилення суспільних настроїв щодо відмови від вакцинації – і в США вже нова хвиля захворюванності.

А його маніпуляції з Bitcoin призвели до збільшення майнінгу криптовалюти, внаслідок чого посилився вплив на навколишнє середовище через збільшення викидів парникових газів.

Це йде врозріз з боротьбою провідних країн світу щодо зменшення впливу діяльності людини на екологію.

Боротьба з вуглеводневими джерелами енергії та їх видобування (насамперед це стосується нафти) буде закладена в переході на електрокари. Іншого шляху просто немає – кліматичні зміни примушують до оперативних та непопулярних рішень.