5 серпня Президент США Джо Байден анонсував серію ініціатив, спрямованих на розширення продажів та виробництво електрокарів. Мотивація проста – конкуренція з Китаєм, боротьба з кліматичними змінами.

Головною метою заходів є те, що до 2030 року 50% всіх нових проданих авто в США мають становити електрокари.

На презентацію не запросили Ілона Маска, про що сам засновник Tesla написав у Twitter.

“Здається дивним, що представників Tesla не запросили”, – сказав Маск.

Маск на цьому не зупинився та залишив іронічний твіт.

“Коронавірусна паніка – це тупо” та танці з ШВЛ

Що послугувало причиною того, що Маск не отримав запрошення?

Ймовірно, це може бути через несерйозне ставлення самого Маска до коронавірусної інфекції COVID-19. Пригадаймо просто кілька епізодів.

Так, на самому початку світової пандемії на COVID-19, коли в самих США було вже 20 померлих через інфекцію, Ілон Маск заявив “Коронавірусна паніка – це тупо”.

Такий меседж не оцінили не лише користувачі мережі, а й відомі люди. Наприклад, американський письменник, автор книги “Чорний лебідь. Під знаком непередбачуваності” Нассим Талеб сказав:

“Говорити, що паніка через коронавірус тупа – це тупість”, – написав він у своєму акаунті в Twitter.

Вже за тиждень, 19 березня 2020 року, Маск оголосив , що Tesla вироблятиме апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у разі їх браку.

Але потім він закупив в Китаї 1255 апаратів ШВЛ для Каліфорнії.

Через тиждень після закупівлі китайських ШВЛ, Ілон Маск оголосив , що в Tesla ще залишилися, та він пропонує надіслати апарати всім, кому вони потрібні, за умови негайного використання.

На це повідомлення відгукнулась колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун.

“Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україна має гостру потребу в вентиляторах. У нас є лише 3500 в відділеннях інтенсивної терапії, і у нас населення 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!”, – написала Супрун.

Ілон Маск ніяк не відреагував на повідомлення. А в Україні тим часом співзасновник клубу Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида обіцяв доставити до України апарати ШВЛ, якщо Ілон Маск погодиться допомогти Україні з обладнанням.

Але знайшлися і ті, хто був проти цього. Так, пан Вадим Арістов, який називає себе лікарем-інфекціоністом та стратегом, закликав Ілона Маска не відповідати Уляні Супрун на її прохання надіслати в Україну апарати ШВЛ.

Історія так нічим і не закінчилась – Україна не отримала апарати ШВЛ.

А Ілон Маск продовжив робити неоднозначні заяви щодо коронавірусної інфекції. В своєму Twitter він заявив , що діти “мають фактичний імунітет від COVID-19”.

Це виявилося неправдою, про що повідомила сама соцмережа в коментарі The Verge, але додала, що твіт не видалятиме.

У травні 2020 Ілон Маск заявив , що поновлює виробництво Tesla на заводі в Каліфорнії, ігноруючи наказ про заборону. Маск додав, що готовий до арешту через своє рішення.

“Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був лише я”, – сказав він.

Також він пригрозив перенести виробництво з Каліфорнії до Техасу або Невади, бо в інших штатах на той час була дозволена діяльність підприємств через історичний рівень безробіття, викликаний епідемією коронавірусу.

У листопаді 2020-го Маск заявив , що у нього з’явилися симптоми вірусної інфекції. Тому він негайно зробив чотири експрес-тести на коронавірус, але результат його здивував.

“Відбувається щось вкрай екстремальне. Тестувався на COVID чотири рази сьогодні. Два тести показали позитивний результат, два – негативний. Один і той же апарат, один і той же тест, та ж медсестра. Це були експрес-тести”, – написав Маск.

Йшлося про експрес-тести на антиген.

На питання підписника про те, як він почувається, Маск відповів, що у нього нема якихось незвичайних симптомів. Він почувається добре.

Після цього, він здав біоматеріал для ПЛР-тестування та розіслав його у декілька лабораторій.

Результатами ПЦР-тесту Маск не поділився , але сказав, що в його брата вула коронавірусна інфекція.

Після історії з тестами видання Vice наголосило , що “безвідповідальні твіти Маска – нормальне явище. Він і раніше користувався своєю популярністю, щоб нацькувати своїх шанувальників на критиків, обговорити теорії змови і називати заходи по боротьбі з коронавірусом “фашистськими”. Раніше цьогоріч Маск змусив робітників Tesla повернутися на завод всупереч забороні уряду. Він сказав, що коронавірус зникне до кінця квітня, але він нікуди не подівся”.

Ілон Маск, згідно з останніми даними , має близько $180 млрд статків, але при цьому він майже не витрачав на допомогу у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Крім вищезгаданих 1225 апаратів ШВЛ, які були куплені коштом Tesla, важко знайти у відкритих джерелах, скільки він витратив власних грошей на благодійну допомогу у боротьбі з COVID-19.

Що відбувається зараз?

Зараз у США більшість невакцинованих громадян не хочуть вакцинуватися. В опитуванні Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 45% сказали, що вони точно не будуть вакцинуватися, а ще 35% – скоріш за все не будуть цього робити. Тобто загальна цифра може сягати 80%.

А тим часом, у Сполучених Штатах поширюється нова хвиля захворюванності на COVID-19. За останні 2 тижні кількість нових випадків зросла на 119%, госпіталізацій – на 82% та смертності – на 74%.

Сенатор Елізабет Ворен запропонувала створити Національний меморіал жертв COVID-19, від якого загинули понад 614 тисяч американців.

Половина випадків зараження коронавірусом COVID-19 та ушпиталення в США — в семи штатах з найнижчим рівнем вакцинації населення. Координатор Білого дому з боротьби з коронавірусом Джефф Зайєнтс назвав цих сім штатів – це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама та Міссісіпі.

Якщо відкрити електоральну карту з останніх президентських виборів, то можна помітити цікаву кореляцію – всі сім цих штатів є “республіканськими” та в своїй більшості проголосували за Трампа.

За 3 місяці до старту вакцинувальної кампанії в США, Маск заявив , що не хоче вакцинуватися. А в квітні 2021 року вже підтримав вакцинацію та закликав всіх отримати по дві дози вакцин “Пфайзер” або “Модерна”. Але оскільки між цими двома заявами сплинуло достатньо часу, то вони також зіграли на настроях населення.

Напередодні президентських виборів, Маск з’явився в компанії Каньє Уеста, який є відомим прихильником експрезидента Дональда Трампа, та навіть мав з ним зустріч.

Kanye West: “They tried to scare me to not wear this hat – but this hat, it gives me – it gives me power in a way.” https://t.co/uR4h9iqVQI pic.twitter.com/um5Nq14a3d

— The Hill (@thehill) October 11, 2018