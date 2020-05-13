Уряд дозволив Ілону Маску відновити роботу заводу Tesla після його погроз перенести виробництво з Каліфорнії в інший штат.

Про це повідомляється на сторінці департаменту охорони здоров’я округу Аламіда у Каліфорнії в Twitter.

Уточнюється, що заводу Tesla дозволено відновити роботу з 18 травня.

При цьому адміністрація підприємства повинна забезпечити дотримання необхідних санітарних вимог своїми співробітниками.

Відзначається, що Маск відновив роботу заводу з 11 травня і чи будуть за це застосовані до нього будь-які штрафні санкції, не уточнюється.

Нагадаємо, що директор і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що готовий до арешту через те, що його завод в Каліфорнії розпочав працювати, незважаючи на заборону влади.