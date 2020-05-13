Про це повідомляється на сторінці департаменту охорони здоров’я округу Аламіда у Каліфорнії в Twitter.
Уточнюється, що заводу Tesla дозволено відновити роботу з 18 травня.
При цьому адміністрація підприємства повинна забезпечити дотримання необхідних санітарних вимог своїми співробітниками.
Відзначається, що Маск відновив роботу заводу з 11 травня і чи будуть за це застосовані до нього будь-які штрафні санкції, не уточнюється.
Нагадаємо, що директор і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що готовий до арешту через те, що його завод в Каліфорнії розпочав працювати, незважаючи на заборону влади.
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