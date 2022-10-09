П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в етері британського телеканалу LBC заявив, що перш ніж давати українцям поради щодо війни і миру, Ілону Маску варто побувати в Україні і поспілкуватися з людьми, які пережили російську агресію.

Про це політик повідомив у Facebook.

Порошенко запросив Ілона Маска до Запоріжжя, де цієї ночі росіяни скинули десятки ракет на мирне місто, влучивши зокрема у багатоквартирний будинок.

“Для того, аби давати українцям поради щодо війни і миру, Ілону Маску варто приїхати в Запоріжжя, де ворог сьогодні завдав цинічного удару по мирному кварталу. Загинуло щонайменше 13 людей, 87 поранено. Терористам немає виправдання. Вони відповідатимуть за все”, – заявив п’ятий президент.

Петро Порошенко також запросив Маска до Києва, пообіцявши звозити до Харківської області та побачити деокуповані міста та їх мешканців.

“Зустрінетеся з людьми, які були під окупацією, побачте їхні сльози і те, як вони радіють, що українці повернулися, і поговоріть про компроміс із ними. Я думаю, що ви засвоїте один із найважливіших уроків у своєму житті”, – поділився пропозицією політик.

Порошенко попросив Маска зосередитися на Starlink, і, скориставшись можливістю, подякував бізнесмену за постачання ЗСУ пристроїв зв’язку, які дуже допомогли у війні.

“Будь ласка, зосередьтеся на Starlink і Tesla, і не кажіть жодного слова про Україну, поки не відвідаєте її”, – наголосив Порошенко.