Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції Латвії, Литви та Естонії заявив, що ці країни діяли по команді.

Про це повідомляє БелТА.

Таку заяву Лукашенко зробив 1 вересня в місті Барановичі.

“Їм дали команду “фас”, вони і вякнул з-під паркану. Я так це і оцінюю”, – сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що країнам Балтії потрібно бути обачнішими щодо офіційного Мінська, так як білоруська влада може у відповідь на санкції закрити кордони під Брестом і Гродно, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід.

“Тому вони нехай акуратніше наїжджають на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так в зуби, що цих зубів не залишиться”, – сказав Лукашенко.