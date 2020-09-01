Про це повідомляє БелТА.
Таку заяву Лукашенко зробив 1 вересня в місті Барановичі.
“Їм дали команду “фас”, вони і вякнул з-під паркану. Я так це і оцінюю”, – сказав Лукашенко.
Він підкреслив, що країнам Балтії потрібно бути обачнішими щодо офіційного Мінська, так як білоруська влада може у відповідь на санкції закрити кордони під Брестом і Гродно, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід.
“Тому вони нехай акуратніше наїжджають на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так в зуби, що цих зубів не залишиться”, – сказав Лукашенко.
- Напередодні на підставі рішення кабінету міністрів Латвії, а також за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич прийняв рішення про накладення безстрокової заборони на в’їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.