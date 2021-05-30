Про це повідомив український вчений, науковий співробітник Інституту фізики НАН України Василь Шендеровський.

“Цього моменту вчені, колектив Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, мешканці Гримайлова чекали понад три роки. Міжнародний астрономічний союз (IAU) назвав малу планету ім’ям Івана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, про що повідомлено в Bulletin WGSBN робочої групи з питань номенклатури небесних тіл”, – написав Шендеровський.

Іван Пулюй – український фізик і електротехнік, винахідник, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч. Народився в релігійній греко-католицькій родині 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, що на Тернопільщині. Помер 31 січня 1918 року в Празі.

Іван Пулюй – один з першовідкривачів радіоактивного випромінювання.

Він отримав першi високоякiснi свiтлини із застосуванням “X”-променiв. Всi експерименти з “X”-променями вчений проводив з вакуумними трубками власної конструкцiї. Об’єктом його уваги були також проблеми молекулярної фiзики, дослiдження властивостей та природи катодних променiв.

В галузі електротехніки Іван Пулюй удосконалив технологію виготовлення розжарювальних ниток для освітлювальних ламп, першим дослідив неонове світло.