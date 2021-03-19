Про це він сказав в етері програми “Право на владу”.

Він зазначив, що місцевій владі краще видно, що відбувається на місцях, тому вона і приймає рішення щодо введення обмежень.

“Зараз зроблено саме так, що закривають саме регіони. Чому? В Києві зараз погано, на Франківщині, на Закарпатті, Житомирщина, Вінниччина – закриті. Але, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця, 30 % зайнятості ліжок, навіщо зачиняти там регіон? Саме тому ми зараз зачиняємо саме регіони. Думаю, Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми”, – сказав Тимошенко.

(На відео з 20:15)