Про це він сказав в етері програми “Право на владу”.
Він зазначив, що місцевій владі краще видно, що відбувається на місцях, тому вона і приймає рішення щодо введення обмежень.
“Зараз зроблено саме так, що закривають саме регіони. Чому? В Києві зараз погано, на Франківщині, на Закарпатті, Житомирщина, Вінниччина – закриті. Але, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця, 30 % зайнятості ліжок, навіщо зачиняти там регіон? Саме тому ми зараз зачиняємо саме регіони. Думаю, Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми”, – сказав Тимошенко.
(На відео з 20:15)
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