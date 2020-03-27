Про це повідомляють #Букви. Останнім часом в Мережі та ЗМІ з’являється велика кількість маніпулятивної, неправдивої та недостовірної інформації, пов’язаної з коронавірусом COVID-19. Наприклад, про лікування та профілактики цієї недуги. Зокрема, напередодні з’явилася інформація про те, що медики нібито рекомендують вживати корінь імбиру для того, щоб не заразитися COVID-19. Таку інформацію розповсюдила, наприклад, українська блогерка Олександра Шульгіна. Шульгіна закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за освітою — перекладач італійської мови. На сайті дівчини повідомляється, що вона є дієтологом, фітнес-тренером і “жіночим ментором”. Саме цій тематиці присвячені її блоги в соціальних мережах Instagram та Facebook, загальна кількість підписників на які становить близько 160 тисяч. У четвер, 26 березня, на сторінках дівчини з’явився пост з рекомендаціями про те, як убезпечити себе в умовах пандемії COVID-19. Посилаючись на “висновок фахівців” блогерка зазначила, що “навіть маски не рятують так, як імбир” та рекомендувала підписникам вживати корінь цієї рослини — три рази в день розжовувати шматочки імбиру, а також заварювати з нього чай та робити примочки. “Дія імбиру після його вживання — 3 години. Дітям рекомендують імбир додавати в солодку водичку, щоб вони не сильно відчували гостроту. Якщо ви захворіли, до лівої руки та ноги потрібно прив’язати імбир (можна навіть сухий) в тряпочці. Він діє 24 години та максимально поборе вірус. Я пишу цей пост і паралельно його жую. До речі, ще добре працює куркума. Всім здоров’я! Бережіть себе”, — написала вона.

Аби з’ясувати, чи дійсно такий бюджетний та доступний засіб, як імбир, може допомогти уникнути зараження COVID-19, #Букви звернулися до актуальних рекомендацій медиків, опублікованими Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

У них немає рад щодо конкретних ліків — в тому числі, трав’яних — для профілактики та/або лікування нового коронавірусу, проте є рекомендація не займатися самолікуванням засобами, ефективність яких проти COVID-19 ще не доведена.

“Деякі західні, традиційні або домашні засоби можуть забезпечити комфорт та полегшити симптоми COVID-19, але немає ніяких доказів того, що сучасні ліки можуть запобігти або вилікувати хворобу. ВООЗ не рекомендує самолікування будь-якими ліками, включаючи антибіотики, в якості профілактики або лікування COVID-19”, — йдеться в повідомленні організації.

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ілля Бурлаченко в коментарі виданню пояснив, що для будь-яких вірусних захворювань, в тому числі, коронавирусної інфекції, немає специфічної профілактики.

“Специфічної профілактики захворювання на вірусні інфекції — не важливо які, коронавірусні чи ні — немає. Тільки будь-які протиепідемічними заходи, як дистанціювання, обмеження контактів з людьми. Вірус поза клітиною не живий, спробувати на нього чимось впливати, поки він поза клітиною, немає сенсу. Те, що людина жує щось, не має ніякого значення”, — сказав він.

До того ж, як зазначив фахівець, надмірне вживання в їжу імбиру, а також використання примочок з ним, не тільки не допоможуть впоратися з хворобою, але і можуть загострити наявні захворювання, викликати опіки та подразнення.