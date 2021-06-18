Проєкт "Медіачек" (спільний механізм ГО "Детектор медіа" та "Інститут масової інформації") виявив порушення журналістських стандартів інтернет-виданням "Українська правда" в матеріалі "Назустріч новому конфлікту з Польщею: "Арену Львів" хочуть назвати на честь Бандери".

Про це повідомили на сайті ІМІ.

16 березня 2021 року до Ініціативи “Медіачек” надійшла скарга від громадянина на матеріал “УП” під заголовком “Назустріч новому конфлікту з Польщею: “Арену Львів” хочуть назвати на честь Бандери”. Скаржник зазначав, що оцінне судження в заголовку новини диктує читачам негативне сприйняття інформації. І “Медіачек” із цим погодився.

“На думку Ініціативи, заголовок цього матеріалу припущенням про конфлікт налаштовує читачів на негативну оцінку рішення Львівської облради до того, як вони прочитають текст. Журналісти мають уникати власних оцінок та коментарів у новинах, щоб не нав’язувати читачам своєї позиції та дати їм змогу самим робити висновки з наведених фактів. Згадка про майбутній конфлікт із Польщею в заголовку новини є оцінковим судженням, адже йдеться про гадану подію в майбутньому. Повідомлення про майбутню подію чи процес не може бути фактом, а лише припущенням, тобто оцінкою, адже, що буде в майбутньому, не знає ніхто. Формулювання “назустріч конфлікту” вказує на оцінковий характер висловлювання”, — йдеться у висновку проєкту.

Ініціатива вважає, що редакція “Української правди”, вигадуючи заголовок для цієї новини, не обмежилася фактами, описаними в тексті, а зробила припущення, порушивши професійний стандарт щодо відокремлення фактів від коментарів та оцінок.

“Ініціатива “Медіачек” переконанає, що редакція інтернет-видання “Українська правда” в матеріалі “Назустріч новому конфлікту з Польщею: “Арену Львів” хочуть назвати на честь Бандери” порушила пункт 9 Кодексу етики українського журналіста. Рекомендуємо редакції скоригувати заголовок, прибравши з нього припущення”, — резюмували експерти.