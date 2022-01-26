Інститут масової інформації розробив законопроєкт щодо вдосконалення захисту журналістської діяльності. Передбачено низку змін та наголошується на важливості захисту журналістів, а не посвідчення.

Про це повідомляє ІМІ.

Нагадаємо, що з початку 2021 року ІМІ було зафіксовано:

197 випадків порушень свободи слова;

випадків порушень свободи слова; 99 випадків перешкоджання;

випадків перешкоджання; 24 побиття;

побиття; 18 випадків обмеження доступу;

випадків обмеження доступу; 16 випадків кіберзлочинів;

випадків кіберзлочинів; 13 погроз та вісім випадків цензури.

Як зазначила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк, “закон повинен захищати журналістів, а не посвідчення”.

Однією з найбільших проблем в розслідуванні правопорушень проти журналістів є постійне намагання слідчих органів встановити статус журналіста і нехтування питанням, чи здійснювалася власне журналістська діяльність. На жаль, правоохоронні органи продовжують практику розподілу суспільства на “касти”, одні з яких мають певні привілеї й, відповідно, додатковий захист від держави, а інші не мають”, — наголосила Романюк.

За її словами, переорієнтування правоохоронних органів зі статусу журналістів на їх діяльність дозволить зменшити кількість справ, в яких статус журналіста використовується для реалізації своїх особистих потреб, які не пов’язані з журналістикою. Зокрема, зміни дозволять посилити захист громадянської журналістики.

Законопроєкт 6443 передбачає низку принципових змін:

передбачено відповідальність за спричинення побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку виконуванням журналістом професійних обов’язків;

суворішу кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі журналіста. Це має захистити журналіста від незаконного ув’язнення з метою приховати інформацію;

дозволено посилити захист осіб, які поширюють суспільно важливу інформацію, не маючи спеціального статусу. Наприклад, як таке відбувається в Криму у зв’язку з діями російської окупаційної влади;

передбачено кримінальну відповідальність за спричинення навіть мінімальної шкоди здоров’ю;

додано пряму згадку про вчинення тиску, зокрема, із застосуванням засобів електронних комунікацій.