Про це повідомляє ІМІ.
Нагадаємо, що з початку 2021 року ІМІ було зафіксовано:
- 197 випадків порушень свободи слова;
- 99 випадків перешкоджання;
- 24 побиття;
- 18 випадків обмеження доступу;
- 16 випадків кіберзлочинів;
- 13 погроз та вісім випадків цензури.
Як зазначила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк, “закон повинен захищати журналістів, а не посвідчення”.
Однією з найбільших проблем в розслідуванні правопорушень проти журналістів є постійне намагання слідчих органів встановити статус журналіста і нехтування питанням, чи здійснювалася власне журналістська діяльність. На жаль, правоохоронні органи продовжують практику розподілу суспільства на “касти”, одні з яких мають певні привілеї й, відповідно, додатковий захист від держави, а інші не мають”, — наголосила Романюк.
За її словами, переорієнтування правоохоронних органів зі статусу журналістів на їх діяльність дозволить зменшити кількість справ, в яких статус журналіста використовується для реалізації своїх особистих потреб, які не пов’язані з журналістикою. Зокрема, зміни дозволять посилити захист громадянської журналістики.
Законопроєкт 6443 передбачає низку принципових змін:
- передбачено відповідальність за спричинення побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку виконуванням журналістом професійних обов’язків;
- суворішу кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі журналіста. Це має захистити журналіста від незаконного ув’язнення з метою приховати інформацію;
- дозволено посилити захист осіб, які поширюють суспільно важливу інформацію, не маючи спеціального статусу. Наприклад, як таке відбувається в Криму у зв’язку з діями російської окупаційної влади;
- передбачено кримінальну відповідальність за спричинення навіть мінімальної шкоди здоров’ю;
- додано пряму згадку про вчинення тиску, зокрема, із застосуванням засобів електронних комунікацій.
Запасаємося попкорном і спостерігаємо, як палає в організацій і контор які побудувала свою діяльність на видачі й продажі посвідчень”, — додала виконавча директорка ІМІ.
- Також Інститут масової інформації опублікував поради щодо зберігання документів та перелік особистих речей, які потрібно взяти з собою на випадок надзвичайної ситуації.
- Нагадаємо, що у Європі стурбовані зростанням насильства щодо представників медіа. Статистика Європейської федерації журналістів свідчить, що лише у Європі торік було вбито шістьох працівників ЗМІ. Ще 95 заґратовано.
- Відомо, що мобільні телефони десятків журналістів і правозахисників у Сальвадорі неодноразово зламувалися за допомогою складного шпигунського програмного забезпечення Pegasus.