Про це пише американське видання New York Times.

Доктор Пітер Дашак, президент Альянсу EcoHealth, який 15 років працює в Китаї, вивчаючи хвороби, що передаються від тварин до людей, сказав: “Ми поки не знаємо джерела, але є досить вагомі докази того, що коронавірус пішов від кажанів. Це може бути китайський підковник”.

Якщо Дашак виявиться правий, то цей штам приєднається низки інших вірусів, які переносять кажани. Наприклад, епідемії атипової пневмонії і MERS були викликані коронавірусами кажанів.

Кажани можуть бути переносниками одночасно декількох вірусів, при цьому не хворіючи. Вони є природним резервуаром вірусу Марбург, а також вірусів НІПАВ і Хендра, через які хворіли люди в Африці, Малайзії, Бангладеш та Австралії. Вважається, що вони є природними переносниками вірусу Ебола. Вони також переносять вірус сказу, але в цьому випадку сама тварина хворіє.

Кажани поглинають тонни хвороботворних комах, а ще вони необхідна ланка в запиленні багатьох фруктів, таких як банани, авокадо і манго. Рукокрилі – неймовірно різноманітна група, яка становить близько чверті всіх видів ссавців.

Вивчення того, як вони переносять і живуть з такою кількістю вірусів, є дуже важливим питанням для науки.

У статті 2018 року, опублікованій в Cell Host and Microbe, вчені з Китаю і Сінгапуру розповіли про своє дослідження того, як кажани керують тим, що називається ДНК-зондуванням. Потреба в енергії для польоту настільки велика, що клітини в організмі руйнуються і вивільняють шматочки ДНК, які потім переміщаються туди, де їх не повинно бути.

Ссавці, включаючи кажанів, здатні ідентифікувати і реагувати на такі фрагменти ДНК, які можуть вказувати на захворювання. Але вчені виявили, що у кажанів еволюція послабила цю систему, що викликає запалення під час боротьби з вірусами.

Кажани втратили деякі гени, що беруть участь в реакції організму. Таким чином відповідь імунітету слабка.

Як керувати і стримувати вірус nCoV-2019 зараз має першорядне значення.

Минулої весни в статті про коронавіруси кажанів, або CoVs, група китайських дослідників написала, що “зазвичай, коронавірус кажанів перероджується і викликає нові спалахи захворювання”.

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Звичайно, гризуни, примати і птиці також є переносниками трансмісивних хвороб. Кажани становлять чверть видів ссавців, гризуни – 50%, а решта – примати. Кажани живуть на всіх континентах, крім Антарктиди, в безпосередній близькості до людей і ферм. Здатність літати сприяє поширенню вірусів, бо їхній кал може містити хвороби.

Люди в багатьох частинах світу їдять летючих мишей і продають їх на ринках живих тварин, як, наприклад, в Ухані, звідки пішов коронавірус.

Кажани часто живуть величезними колоніями в печерах, де ідеальні умови для зараження одне одного.

У звіті 2017 року Nature доктор Дашак і колеги з Альянсу EcoHealth повідомили, що вони створили базу даних з 754 видів ссавців і 586 видів вірусів, і проаналізували, які віруси ховалися в ссавцях і як вони вплинули на їхніх господарів.

Вони підтвердили те, що і передбачалося: “Кажани є господарями значно більшої частки зоонозів (група інфекційних і паразитарних захворювань, збудники яких паразитують в організмі певних видів тварин і передаються людині, – ред.), ніж усі інші ряди ссавців”.

Летючі миші можуть досить довго бути резервуаром для вірусів, бо ці дрібні ссавці іноді живуть по 20 років, як, наприклад, велика коричнева летюча миша, що живе в Сполучених Штатах. Є види, які живуть по 40 років. Є дані, що одна крихітна летюча миша в Сибіру прожила не менше 41 року.

А ось дрібні гризуни, наприклад, домашні миші, живуть в середньому близько двох років.

Вчені заявляють про важливість вивчення вірусів, які переносять кажани, але при цьому підкреслюють, що у спалахах захворювань винні самі люди. Адже люди полюють на кажанів, а не навпаки.

Доктор Дашак зазначив, що заборона продажу диких тварин на ринках украй важлива міра для зменшення майбутніх спалахів захворювань.