Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Результати були опубліковані у виданні Nature Immunology, але метод все ще не протестований на пацієнтах. Та дослідники кажуть, що у нового методу є “величезний потенціал”.

Що ж виявили вчені?

Наша імунна система є природним захистом організму від інфекції, але вона також атакує ракові клітини.

Вчені шукали нетрадиційні і раніше невідомі способи, якими імунна система природним чином атакує онкологічні пухлини.

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Те, що знайшли британці, називається Т-клітиною в крові людей. Це імунна клітина, яка може сканувати організм, щоб оцінити, чи існує загроза, яку необхідно усунути.

Справа в тому, що вона може атакувати широкий спектр ракових захворювань.

“Тут з’являється шанс вилікувати кожного пацієнта. Раніше ніхто не вірив, що це можливо. Це дає перспективу лікувати рак одним способом для всіх – Т-клітинами”, – зазначив професор Ендрю Сьюелл.

Як це працює?

Т-клітини на своїй поверхні мають рецептори, які дозволяють їм “бачити” на хімічному рівні.

Команда з Кардіффа в лабораторних дослідженнях виявила, що Т-клітина та її рецептор можуть знаходити і вбивати широкий спектр ракових клітин, включаючи клітини раку легенів, шкіри, крові, товстої кишки, молочної залози, кістки, простати, яєчників, нирок і шийки матки.

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При це важливо те, що здорові тканини вони не чіпають.

Але як це відбувається детально, вчені все ще намагаються з’ясувати.

Цей специфічний рецептор Т-клітини взаємодіє з молекулою, яка називається MR1, і яка знаходиться на поверхні кожної клітини людського організму.

Вважається, що MR1 сигналізує про збій метаболізму, що відбувається всередині ракової клітини, в імунну систему.

“Ми перші, хто описав Т-клітину, яка виявляє MR1 в ракових клітинах, чого раніше не було”, – сказав BBC дослідник Гаррі Долтон.

Чому це важливо?

Т-клітинна терапія раку вже існує, і розвиток імунотерапії раку було одним з найбільш приголомшливих досягнень в цій області.

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Найвідомішим прикладом є CAR-T – живий препарат, створений шляхом генної інженерії Т-клітин пацієнта для виявлення і знищення раку.

CAR-T може мати вражаючі результати, у деяких невиліковно хворих пацієнтів настає повна ремісія.

Тим не менш цей підхід дуже специфічний і працює тільки в обмеженій кількості випадків раку. І такий метод “працював” з “солідними” видами раку, які утворюють пухлини, а не з раком крові, наприклад.

Дослідники з Кардіффа кажуть, що їх T-клітинний рецептор може стати “універсальним” лікуванням раку.

То як це буде працювати на практиці?

Ідея полягає в тому, що у хворого на рак буде взято зразок крові.

Далі будуть вилучені Т-клітини, а потім генетично модифіковані, щоб їх перепрограмували для створення рецептора, що виявляє рак.

Модернізовані клітини будуть вирощуватися в величезних кількостях в лабораторії і потім вводитися пацієнту. Це той самий процес, який використовується для створення терапії CAR-T.

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Проте дослідження були проведені тільки на тваринах і на зразках клітин в лабораторії. Крім того, необхідно провести більше досліджень, перш ніж можна буде почати випробування на людях.

Що кажуть експерти?

Люсія Морі і Дженнаро Де Ліберо з Базельського університету в Швейцарії заявили, що дослідження має “великий потенціал”, але знаходиться на дуже ранній стадії, щоб сказати, що воно буде працювати при всіх видах раку.

Деніел Девіс, професор імунології в Манчестерському університеті, сказав: “В даний час це дуже фундаментальне дослідження. Немає сумнівів в тому, що це дуже хвилююче відкриття, як для розширення наших базових знань про імунну систему, так і для можливості майбутніх нових ліків”.

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