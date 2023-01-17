Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

За його словами, воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання.

Андрій Черняк зазначив, що російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій.

Представник української воєнної розвідки наголосив, що розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій.

За словами Андрія Черняка, воєнна розвідка України стежить за тим, що відбувається на території Білорусі, оскільки там є російські військові.

“Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено. Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в Білорусі. ”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Своєю чергою, в Інституті вивчення війни переконані, що найнебезпечніший курс російського наступу на північ України наразі залишається малоймовірним. Попри малоймовірність цього, Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань у вересні 2023 року. Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в межах навчань “Захід 2023” і “Щит Союзу 2023”.

12 січня Кремль направив до Білорусі високопоставленого російського офіцера, головнокомандувача Сухопутними військами РФ Олега Салюкова — одного з трьох новопризначених заступників Герасимова.

Можливо, Салюков має намір створити командно-адміністративні структури, необхідні для російського оперативно-ударного угруповання. Це аномальна діяльність, яка посилює інформаційний шум про те, що Росія нападе на Україну з Білорусі та може підтримувати наступ. Проте, на думку ISW, це малоймовірно.