23 січня колишньому керівнику контррозвідки ФБР у Нью-Йорку Чарльзу Макгонігалу було висунуто два окремих звинувачення: за співпрацю з російським мільярдером, який потрапив під санкції США, а також приховування сотень тисяч доларів, які отримав від колишнього співробітника албанського розвідувального агентства.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту юстиції США.

Макгонігала підозрюють в порушенні та змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, а також у змові з метою відмивання коштів.

Так, у Нью-Йорку йому висунули звинувачення за співпрацю з Олегом Дерипаскою, російським мільярдером, на якого накладено санкції за втручання у президентські вибори в США у 2016 році. Прокурори стверджують, що Макгонігал і Сергій Шестаков, колишній російський дипломат, який працював перекладачем у федеральних судах Нью-Йорка на Манхеттені та в Брукліні, порушили санкції США, погодившись надати послуги Дерипасці. Вони обидва раніше працювали з Дерипаскою, щоб спробувати вивести його з санкційного списку.

Окрім цього, Макгонігал брав участь у розслідуванні контактів кампанії колишнього президента США Дональда Трампа з Росією під час виборів 2016 року.

Макгонігал пішов у відставку з ФБР у 2018 році. Після чого він був залучений консультантом нью-йоркської юридичної фірми, яка працює над санкціями щодо Дерипаски, йдеться в судовій заяві.

Згодом Макгонігал і Шестаков намагалися приховати свою причетність до Дерипаски, використовуючи підставні компанії та підроблені підписи для отримання платежів від росіянина.

Колишній високопосадовець ФБР був затриманий вдень 21 січня після прибуття в аеропорт Кеннеді після подорожі до Шрі-Ланки.

Звинувачення, оголошені офісами прокурорів США в Південному окрузі Нью-Йорка та Вашингтоні, округ Колумбія, знаменують драматичне падіння Макгонігал. Очікується, що він постане перед федеральним судом на Манхеттені вже цього тижня. Його адвокат заявив, що він не визнає себе винним у висунутих звинуваченнях, повідомляє CNN.

Помічник директора нью-йоркського відділення ФБР Майкл Дрісколл заявив, що “російські олігархи, такі як Олег Дерипаска, здійснюють глобальний зловмисний вплив від імені Кремля та пов’язані з актами корупції, здирництва та насильства”.

Він додав, що “підтримка загрози Сполученим Штатам і нашим союзникам є злочином, який ФБР активно переслідуватиме”.

Дерипаска, союзник Путіна, потрапив під санкції США у 2018 році у відповідь на втручання Росії у вибори 2016 року, у вересні 2022 року його звинуватили в порушенні санкцій США.

Так, 29 вересня 2022 року оприлюднили документи кримінальної справи стосовно Дерипаски, згідно з якими російський олігарх використав фінансову систему США для обслуговування трьох розкішних об’єктів нерухомості, що належать йому, а також найняв жінку для купівлі від його імені музичної студії в Каліфорнії.

Він є одним із найвідоміших олігархів у Росії, і його ім’я згадувалося під час розслідування щодо Трампа та Росії. Він згадувався десятки разів у звіті спеціального прокурора Роберта Мюллера, де говориться, що він має “тісний контакт” з Путіним.

Олег Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року. Крім персональних санкцій за “відмивання грошей Путіна”, обмежувальні заходи були застосовані проти восьми пов’язаних з ним компаній, зокрема підконтрольних йому En+ Group, групи “ГАЗ”, “Базовий елемент” і “Русал”. Серед іншого, влада у Вашингтоні підозрює його в причетності до передбачуваного втручання у вибори президента США у 2016 році.