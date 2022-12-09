У розвідці Великої Британії прокоментували перше за три тижні застосування росіянами іранських дронів-камікадзе. У відомстві вважають, що Москва відновила атаки іранськими БПЛА, оскільки отримала від Тегерану нову партію безпілотників.

Про це йдеться у Twitter-акаунті міноборони Великої Британії.

Цього тижня Росія атакувала українські області іранськими безпілотниками. Це сталося вперше за останні три тижні.

“Ці події ще належить перевірити, але ймовірно, що Росія вичерпала свої попередні запаси кількох сотень Shahed-131 і 136s і тепер отримала поповнення”, – наголосили розвідники.

Зазначається, що до цього тижня РФ атакувала Україну безпілотниками ще 17 листопада.

Наступна атака відбулась ввечері 6 грудня. Тоді українські захисники збили 17 БПЛА, з яких 14 – це іранські “Shahed-136”.