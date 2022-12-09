Про це йдеться у Twitter-акаунті міноборони Великої Британії.
Цього тижня Росія атакувала українські області іранськими безпілотниками. Це сталося вперше за останні три тижні.
“Ці події ще належить перевірити, але ймовірно, що Росія вичерпала свої попередні запаси кількох сотень Shahed-131 і 136s і тепер отримала поповнення”, – наголосили розвідники.
Зазначається, що до цього тижня РФ атакувала Україну безпілотниками ще 17 листопада.
Наступна атака відбулась ввечері 6 грудня. Тоді українські захисники збили 17 БПЛА, з яких 14 – це іранські “Shahed-136”.
- В Інституті вивчення війни зреагували на перше за три тижні застосування Росією іранських БПЛА для атак на Україну. На думку аналітиків, РФ модифікувала дрони, аби мати змогу застосовувати їх при низьких температурах.
- 7 грудня отримано інформацію, що РФ знову замовила в Ірані ще сотні безпілотників та балістичних ракет.