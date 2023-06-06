Ймовірно, найбільша технологічна катастрофа у Європі за десятиліття: в МЗС України зреагували на підрив Каховської ГЕС росіянами

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зреагував на підрив дамби Каховської ГЕС росіянами. За його словами це, імовірно, може стати найбільшою технологічною катастрофою Європи за останні десятиліття.

Джерело: Twitter Дмитра Кулеби

За словами українського міністра, руйнування дамби Каховської ГЕС – це, мабуть, найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття.

Він додав, що злочинні дії російських окупантів ставлять під загрозу життя тисячі мирних мешканців.

“Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21 століття, це вигнати її з України”, – наголосив Кулеба.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.